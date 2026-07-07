Перед тим ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп може надати Європі ліцензію на виготовлення зброї. Втім, як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, проблема значно глибша, а європейці чітко усвідомлюють, що ці ракети потрібні їм самим.

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Чи може Україна отримати ліцензію на Patriot?

Малоймовірним виглядає сценарій, коли європейці віддадуть нам ракети, які вони зберігають на своїх складах. Причина для цього проста – у випадку нападу на їхню територію кожен хоче мати змогу захищатися. Для цього потрібне озброєння, тому його не хочуть нікому передавати.

Ба більше, відомо, що упродовж року виготовляють 650 – 700 ракет для ЗРК Patriot. Лише упродовж ночі 6 липня на Україну летіло 29 балістичних ракет. Для того, щоб їх збити потрібно використати кілька десятків ракет PAC-3. Складно уявити, що Європа та США готові будуть віддати практично всі свої запаси одній країні.

Зверніть увагу! Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Росія свідомо нарощує велику кількість балістичних ракет, усвідомлюючи, що Україні не вистачає засобів для їх збиття. Він зауважив, що у світі за місяць виготовляють менше ракет до Patriot, ніж Росія запускає за цей самий час. Федоров звернувся з проханням до країн, які мають на своїх складах протибалістичні ракети, передати їх Україні.

Щодо ліцензії на виробництво, то Трамп цього не заперечує, але й не підтверджує. Цю тему активно обговорюють, американського президента запитували про ліцензії на саміті "Великої сімки" у черні 2026 року. Він відповів, що розгляне такий запит.

"Але я не маю сумнівів, що Україні ніхто не даватиме ліцензію на виготовлення PAC-3. Нам треба працювати над своєю антибалістикою. Розмови про це ведуться, уже навіть є проєкт від Fire Point, де обіцяли такі ракети до кінця року", – розповів Валерій Клочок.

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Європа уже давно мала подбати про таке озброєння, але у неї немає навіть власної балістики. Загалом у світі є дві країни, які створюють антибалістичні засоби – це Сполучені Штати та Японія. Саме вони виготовляють близько 700 одиниць на рік.

Звісно, масштабування буде, але, скоріш за все, їх виготовлятимуть у Європі. Щодо України я маю сумніви. До того ж черга на ракети розписана на кілька років вперед,

– підкреслив Валерій Клочок.

Також можемо згадати про українську крилату ракету "Фламінго", якою уже завдавали ударів по Росії. Але важливим є збільшення кількості таких засобів, адже наразі ми не говоримо про сотні запусків. Ймовірно, причина в тому, що західні партнери не продають нам у достатній кількості компонентів для цих ракет. Тому проблема навіть не у грошах.

Крім цього, компанії, які є монополістами у виготовленні зброї, не поспішають давати можливості розширювати виробничі потужності тим компаніям, які можуть скласти їм конкуренцію. На жаль, це уже звична історія.