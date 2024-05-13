В этом месяце Украина получит новую систему ПВО IRIS-T от Германии, – посол
Украина уже в мае получит новую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ее пообещала предоставить Германия.
Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Германии в Украине Мартин Йегер. Он отметил, что страна усиливает свою помощь в сфере ПВО.
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Больше ПВО для Украины
Мартин Егер отметил, что некоторые системы IRIS-T уже находятся в Украине, однако в мае бойцы ВСУ получат еще одну.
Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме того, мы обещали Украине, что мы в этом году, в следующем году и еще в 2026 году будем поставлять еще новые такие системы,
– указал дипломат.
Кроме этого, Егер отметил, что Германия помогает Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, однако если не будет ПВО, то атаки отражать будет трудно. Германия решила делать еще больше, чем до сих пор в секторе противовоздушной обороны. Страна уже имеет обязанности по этому вопросу в НАТО и 25% их систем Patriot будет находится в Украине.
Посол Германии отметил, что нет ни одной другой такой страны в мире, которая столько отдает.
Закрытие части неба Украины
- В Бундестаге выступили с предложением, что Альянс должен принять участие в отражении российских атак на Украину. Представители Свободной демократической партии, Христианско-демократического союза и "Зеленых" считают целесообразным рассмотреть вариант привлечения систем ПВО на территории Польши и Румынии для защиты неба над западными областями нашего государства.
- Это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров и разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.
- Однако уже 13 мая представитель правительства Германии сообщил, что страна отклонила идею закрытия части неба над Украиной и не изменила своей позиции.
- В то же время Владимир Зеленский ранее обвинил партнеров в двойных стандартах. Президент отметил, что войска Альянса были задействованы в отражении атаки Ирана на Израиль. Они "закрыли глаза" на то, что Израиль не является страной НАТО.