Полковник ВСУ посоветовал москвичам, как воздушными шарами проверить ПВО на домах

В российских городах начали панически усиливать противовоздушную оборону. Однако действия российского руководства не поддаются никакой логике.

Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он напомнил, что в столице России установили системы ПВО прямо на крышах зданий.

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В частности, на крыше министерства обороны страны-агрессора установили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

"Трудно представить, что происходит в головах представителей генштаба России. У того, кто это придумал, проблемы с головой", – отметил Свитан.

Ракеты ПВО могут упасть на многоэтажки

По словам военного эксперта, радиус действия комплекса "Панцирь-С1" составляет 20 километров. Как отметил Свитан, можно поставить точку на карте на том месте, где установлена эта система ПВО, и провести условный круг.

"Можно выбирать любую многоэтажку в радиусе 20 километров. Именно туда могут падать и беспилотники, если они будут, и ракеты самого "Панциря", – сказал полковник запаса ВСУ.

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Система ПВО может сработать автоматически

Свитан добавил, что "Панцирь-С1" способен работать в автоматическом режиме. Он объяснил, что система ПВО может отреагировать и отработать по любому объекту, отражающему ее радиолучи и не отвечающему за запрос "свой – чужой".

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт То есть любой москвич может надуть 2 – 3 гелевых воздушных шарика, привязать к ним алюминиевую фольгу, запустить – и проверить, отработает ли система "Панцирь" в автоматическом режиме, или нет. Однако следует помнить, что ракеты упадут в радиусе 20 километров.

Военный эксперт предположил, что в Москве многих интересует принцип работы установок на крышах зданий.

"Есть много москвичей, которые после вечера субботы "переберут" и попытаются все-таки проверить эту машину. Таких хватает", – подчеркнул Свитан.

Он добавил, что с военной точки зрения установка комплекса "Панцирь" на крышах зданий не имеет никакого смысла. А только может привести к большой беде.

Россиянам не хватает систем ПВО, чтобы защитить Москву

По словам полковника запаса ВСУ, размещение систем ПВО на крышах также свидетельствует о том, что у России недостаточно таких комплексов, чтобы правильно закрыть город.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Если бы действительно решался вопрос о том, чтобы закрыть Москву от определенных летательных объектов, такие системы нужно было бы размещать по периметру города на расстоянии 40 километров друг от друга. А если для перекрытия друг друга, то тогда – на расстоянии 20 километров.

Свитан отметил, что россиянам нужно было бы поставить хотя бы десяток таких систем вокруг своей столицы. Тогда бы эти комплексы работали за Москвой – в полях.

В Москве установили ПВО на крышах: коротко