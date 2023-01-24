Военный аналитик оценил эффективность "Панцирей", которые россияне затянули на крыши Москвы

Россияне начали устанавливать комплексы ПВО в Москве. Их заметили, в частности, на крышах минобороны и МВД. Несмотря на то, что оккупанты заявляли о ЗРПК "Панцирь-С1" как о супероружии, на самом же деле их эффективность можно поставить под сомнение.

Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик Игаль Левин. По его словам, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" больше работают для российской пропаганды.

Кстати говоря Это идиотизм, так его не расставляют, – оппозиционер высмеял ПВО на крышах в Москве

Эффективны ли ЗРПК "Панцирь-С1"

Левин отметил, что Украина не наносила удары по российским городам, а только по военным объектам врага, где бы они ни располагались. Ведь любой военный объект России – это легитимная цель с точки зрения правил ведения войны.

По его словам, размещение на крышах построек российской столицы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" свидетельствует о том, что в Москве переживают, что к ним может что-то прилететь. Однако эти "Панцири" легко уничтожались Турцией и Израилем в Сирии, то есть они себя особо не показали.

Это оказался довольно мультяшный комплекс, который больше для их пропаганды работает. Туркам и Израилю они не смогли помешать наносить удары в Сирии,

– подчеркнул военный аналитик.

По его словам, россияне пытались "делать" из них супероружие, якобы они могут все перехватывать, сбивать. Конечно, эти ЗРПК могут стрелять и даже что-то сбивали где-нибудь на учениях. Но "Панцири" оказались бессильными, когда израильские и турецкие системы наносили удары в Сирии.

Левин сказал, насколько эффективны ЗРПК "Панцирь-С1", которые россияне установили на крышах в Москве: смотрите видео

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В столице России на крышах здания министерства обороны, министерства внутренних дел установили ПВО. В Воздушных силах ВСУ отметили, что это довольно странно, потому что в нормальных странах так не делается.

Кремль продолжает истерию с установкой комплексов ПВО. ЗРК "Панцирь-С1" появился уже в Новгородской области возле резиденции Путина в селе Ящерово Валдайского района.

Минобороны страны-агрессора также уже отчиталось о проведении соответствующих учений возле российской столицы. В Москве говорят, что привлекли к учениям более 30 единиц техники и 150 человек.