ПВО отработала блестяще: в КГВА подвели итоги ночного удара по Киеву

В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину 267 ударными БпЛА. Часть из них летела на Киев.

В эфире 24 Канала представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев рассказал о последствиях очередной российской атаки на столицу Украины.

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За последние сутки в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу. В результате работы ПВО по вражеским целям зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов в четырех районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском.

Обошлось без пострадавших,

– отметил представитель КМВА.

Впрочем, из-за российской атаки произошло возгорание частных домовладений и гражданских автомобилей. Пожары по состоянию ликвидированы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что из 267 дронов, которыми враг атаковал Украину, 119 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В частности, три из них улетели в направлении Беларуси, один – в Россию.

"Факты говорят сами за себя. На территории Киева зафиксированы лишь падение обломков беспилотных аппаратов, что свидетельствует об эффективной работе сил ПВО, ведь ни один дрон не долетел до своей цели", – сказал Иевлев.