Взвешенный шаг: почему Румыния решила передать Украине систему Patriot

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot. Они имеют общую границу с Украиной, поэтому румыны понимают, что к ним также могут залетать российские ракеты или "Шахеды".

Вероятно, в Бухаресте решили, что лучше передать систему Patriot Украине, чтобы мы закрыли свое воздушное пространство, тогда и в Румынию будет меньше долетать. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Возможно, они подумали, что лучше помочь Украине таким образом, передать эту систему, чтобы им не оказаться в какое-то время перед очень сложным выбором. Когда что-то со стороны России прилетит, упадет на их территорию или кого-то убьет, им придется на это реагировать", – предположил он.

Обратите внимание! В Румынии Высший совет национальной обороны во время заседания во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом анонсировали передачу Украине системы ПВО Patriot. Отмечается, что причиной такого решения являются российские обстрелы, которые, в частности, влияют и на Румынию.

Нужно усиливать поддержку Украины

Белый дом подтвердил, что США будут передавать Украине все произведенные ракеты для Patriot и NASAMS. Игорь Рейтерович отметил, что дискуссия относительно этого решения длилась давно. Американцы все больше понимают, что нельзя вводить ограничения на поставки оружия для ВСУ.

Думаю, это связано с пониманием того, что можно держать те системы при себе, но когда они стоят без дела, то это никоим образом не приближает завершение войны, которую развязала России. И лучше их все-таки передать Украине, потому что это ограничит возможности России и приблизит завершение войны через контекст украинской победы,

– сказал политолог.

В Штатах все больше понимают, что необходимо постоянно увеличивать поддержку Украины. Ведь Украина, в частности, сейчас защищает НАТО и Евросоюз от возможного нападения со стороны России.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США будет поставлять ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS прежде всего Украине. По его словам, Штаты приняли сложное, но необходимое решение "изменить приоритеты ближайших запланированных поставок военной продукции иностранным государствам".