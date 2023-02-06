В Варшаве заметили колонны из ЗРК Patriot: СМИ рассказали, куда они ехали и зачем
Источник:The Warsaw
В польской столице были замечены колонны с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Такие системы ПВО раньше Польше передала Германия.
Patriot был замечен в Варшаве 5 февраля. Об этом со ссылкой нам польские СМИ пишет 24 Канал.
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Patriot заметили в Варшаве
В издании отметили, что жители Варшавы в воскресенье наблюдали за транспортом, перевозившим через столицу значительное количество военной техники. Как выяснилось, в аэропорту в районе Бемово продолжаются учения по противовоздушной работе с применением Patriot.
Patriot в Варшаве / Фото с твиттера Блащака
Польские системы Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт на столичном Бемово, где будут развернуты. Это важный элемент учений солдат из 3-й Варшавской ракетной бригады ПВО,
– объяснил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Также польские СМИ отметили, что 3-я Варшавская ракетная бригада ПВО – это военное формирование, предназначенное для "прикрытия войск и объектов от ударов с воздуха пилотными и беспилотными средствами воздушного нападения".
Заметим, что, наше государство все же получит Patriot от Соединенных Штатов. Украинские воины уже проходят обучение на этих ЗРК.
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