ПВО работает в Киевской области против БпЛА, в Киеве тревога

Киевская область под атакой БпЛА. Российская армия запустила беспилотники против Украины ночью 19 июня.

У Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в регионе, в Киеве также воздушная тревога. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Киевскую область 19 июня: что происходило

Воздушную тревогу в Киеве из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников объявили в 00:55, в Киевской области – в 00:14 ночью 19 июня. Около 1 ночи в регион залетели БпЛА российской армии.

Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что в регионе есть дроны и работают силы противовоздушной обороны. Также в Киевской городской военной администрации констатировали, что есть угроза для столицы.

На Киев направляются вражеские дроны, может быть слышно работу ПВО,

– написал глава ведомства Тимур Ткаченко.

На время публикации угроза БпЛА актуальна для Востока и Центра Украины. Позаботьтесь о безопасности и находитесь в защищенных местах до отбоя воздушной тревоги!

Чуть раньше вечером российские военные обстреляли Сумы из РСЗО.

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