Потомки советских технологий: могут ли россияне закрыть небо над Крымом
Во временно оккупированном Россией Крыму часто "прилетает" на склады с оружием и группировку захватчиков. Россияне очень боятся ВСУ, поэтому постоянно принимают различные меры безопасности. Но у России нет возможности закрыть небо над Крымом.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, средства ПВО, которые так часто восхваляют оккупанты, не могут полностью защитить их от "хлопка".
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"Комплексы, которые они очень хвалили, это потомки советских технологий. В лучшем случае – конца 80-х годов, которые имеют в своей конструкции ограниченное использование цифровой архитектуры. Поэтому их эффективность намного ниже заявленной", – отметил он.
Поэтому у России нет возможности полностью закрыть небо и над своими собственными территориями.
Россияне не могут закрыть небо над Крымом
Крамаров отметил, что захватчики могут с помощью комплексов С-300, С-400, Бук-М2, Бук-М3, Тор закрывать небо только над определенными местами полуострова.
Также военный эксперт напомнил зенитно-артиллерийскую систему Панцирь-С1, которую россияне сейчас не применяют там, где высока вероятность поражения. Он объяснил, что когда начинается тяжелое сражение, у врага возникают проблемы.
Если использовать панцирь-С1 в условиях тяжелого противовоздушного боя с большим количеством последовательных выстрелов, у них начинаются проблемы с системой выведения ракет на боевую готовность. Она просто стреляет по объектам, которые рядом,
– сказал он.
Как подчеркнул Андрей Крамаров, ВСУ удается эффективно уничтожать российские радиолокационные системы. Эксперт подчеркнул, что оккупантам не удастся полностью закрыть небо над Крымом.
"Хлопок" в Крыму: смотрите видео
"Хлопок в Джанкое": главное
- Вечером 20 марта в Джанкое раздался ряд взрывов. Впоследствии стало известно, что местные жители слышали уничтожение крылатых ракет "Калибр". Взрывов было более 10, что не на шутку испугало местных жителей.
- И пока россияне хвастаются "работой ПВО", Главное управление разведки поделилось свежей информацией. В 22:54 20 марта появилась публикация, которая касается ситуации в Джанкое. Согласно ей, удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр НК", когда их транспортировали по железной дороге.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что уничтожение российских крылатых ракет "Калибр" в оккупированном Джанкое – это четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали из Крыма. Она напомнила, что Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что поражение логистики станет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.