Вернутся не с пустыми руками: наши военные поехали за границу овладевать ПВО SAMP/T-Mamba
Источник:Воздушные силы ВСУ
Украина получит больше систем ПВО от международных партнеров. Известно, что наших военных отправили за границу, чтобы овладевать ЗРК SAMP/T-Mamba. Их нам предоставит Франция и Италия.
А это значит, что небо над Украиной будет еще более защищено. Сами системы ПВО, к слову, обещают нам предоставить вскоре. Понятно, что сначала необходимо нашим военным пройти обучение.
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ПВО будут в Украине весной
Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил правительства Франции и Италии за принятие такого решения. Оно предполагает предоставление нашему государству системы ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba. Эти установки усилят оборону нашего неба от возможных угроз со стороны России.
Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути,
– добавил он.
Олещук отметил, что с нетерпением ожидает украинских специалистов. Ведь весной 2023 они вернутся в Украину не с пустыми руками. Они будут иметь необходимые знания и умения, а также сами установки SAMP/T-Mamba.
Заметим, что о решение двух стран стало известно накануне. Его согласовали и озвучили глава вооруженных сил Франции и министр обороны Италии. Следует понимать, что это первая противоракетная система большой дальности, разработанная этими странами. С ее помощью у Украины будет возможность защищаться как от беспилотников, так и от ракет и российской авиации.
Интересно, что такая система может одновременно отслеживать и перехватывать 10 воздушных целей. Кроме того, это единая европейская система, способна перехватывать баллистические ракеты. Напомним, что у нас все еще нет вооружения, которое позволяло бы нам это делать.
Передачу систем готовили заранее
- Напомним, что в конце января в Reuters сообщали, что Франция и Италия практически достигли согласия по передаче этих установок. Более того, они подписали контракт, предусматривающий закупку до 700 ракет Aster, используемых этим комплексом. Это соглашение обойдется странам в 2 миллиарда евро.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что нам очень нужны эти установки. По его словам, нам следует быть готовыми к баллистическим атакам, если Иран таки предоставит России свои ракеты. Эти системы позволят прикрывать небо от ударов.
- Он также отметил, что наше войско интересует несколько моментов. Речь идет о том, когда и сколько систем ПВО получит Украина. Ведь чем больше их будет, тем выше у нас шансы на создание "воздушного щита, о котором мы мечтаем".