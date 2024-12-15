Цели не достигнуты: 21 беспилотник уничтожили на Сумщине во время массированной атаки врага

Над Сумской областью подразделения ПВО сбили 21 вражеский "Шахед" во время массированной атаки врага 15 декабря. Российские БПЛА не достигли целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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"21 российский беспилотник был уничтожен и не поразил ни одной цели на территории области и Украины", – говорится в сообщении.

При этом отмечают, что целью врага была гражданская инфраструктура.

Какие цели у российских террористов, жители Сумщины уже видели, к сожалению, не раз: жилые дома, школы, больницы, детские дома, пансионаты для людей с особыми потребностями, объекты энергетики,

– добавили в ОВА.

Также в ОВА сообщили, что с начала года в небе Сумщины зенитчики ликвидировали 699 российских вражеских дронов.

Атака на Украину

Украинские защитники за ночь на 15 декабря сбили 56 вражеских БПЛА, еще 49 локационно потеряны, а 3 вернулись в Россию.

Из-за падения сбитых БПЛА повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, машины и имущество граждан в нескольких регионах Украины, есть пострадавшие.