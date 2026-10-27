Россия запускала "Искандеры" и сотни дронов: детали ночной атаки по Украине

В ночь на 27 октября российские войска выпустили по Украине баллистические ракеты и 280 ударных беспилотников. Украинским защитникам удалось сбить и нейтрализовать 257 вражеских целей.

Основным направлением удара стал Киев. Об отражении массированного нападения сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Оккупанты запустили баллистические ракеты из Брянской области, а ударные БПЛА запускали с нескольких направлений:

Орел;

Курск;

Миллерово;

ВО Крым;

ВО Донецкая область.

Для нанесения воздушного удара враг использовал ракеты "Искандер-М" и С-400 вместе с беспилотниками типов "Шахед", "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем. По данным военных, по состоянию на 09:00 удалось сбить две баллистические ракеты и 255 беспилотников, из которых 56 были реактивными.

В результате атаки зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 25 локациях. Также падение обломков сбитых целей привело к разрушениям еще на 16 участках.

Враг регулярно осуществляет масштабные комбинированные атаки на украинские города. Например, во время обстрела 22 октября Силы обороны Украины обезвредили 181 вражеский дрон.

Вечером 26 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Под ударом оказались территория одного из университетов, парк и местность вблизи станции метро и жилых домов. Известно о погибших и раненых.