Ночью Россия запускала баллистику и более 130 БПЛА: как отработала ПВО

В ночь на воскресенье, 26 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Украине. Силы ПВО работали по ракетам и десяткам беспилотников сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

Как отработала ПВО во время атаки?

По данным военных, в ночь на 26 июля противник применил управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400, запущенных из Брянской, Курской и Воронежской областей России.

Кроме того, россияне выпустили 136 ударных БпЛА разных типов, в частности Shahed, реактивные дроны, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

– говорится в сообщении.

В то же время, по данным Воздушных сил, этой ночью было зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Военные ударения, что на момент публикации атака продолжается, а в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся враждебные БПЛА.

Что известно о последствиях ночной атаки?

Ночью взрывы гремели в Киеве – россияне снова атаковали столицу баллистикой.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажку, вызвав пожар на уровне 7 – 8 этажей. Тем временем в Соломенском районе загорелось нежилое здание, а в Деснянском – автомобили на парковке.

Утром в ГСЧС сообщили, что все очаги возгорания уже ликвидированы.

Кроме этого, ночью российские войска нанесли удары по Ковпаковскому и Заречному районам Сум. Под атакой оказались предприятие пищевой промышленности, автозаправочная станция, станция технического обслуживания и грузовой автомобиль.