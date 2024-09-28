ПВО сбила около 15 "Шахедов", которые угрожали Киеву: есть падение обломков

Россия продолжает атаковать Украину дронами. Ночью 28 сентября была 10 по счету вражеская атака "Шахедами" на столицу за сентябрь. Работала ПВО.

Утром Киевская городская военная администрация констатировала, что полтора десятка ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены. Собственно, над столицей и на ее подступах.

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"Шахеды" ночью атаковали столицу

Подробно о количестве сбитых целей вскоре должны сообщить Воздушные силы ВСУ. В то же время, по предварительной информации, фиксируют падение обломков в Оболонском районе Киева.

Было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала,

– пишет КГВА.

Россияне запускали беспилотники с южного и северо-восточного направлений. Как отмечает начальник КГВА Сергей Попко, на Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами.

Воздушную тревогу в столице ночью 28 сентября объявляли дважды. С 02:19 по 02:40, а также с 03:35 по 06:02. То есть в целом она длилась почти три часа.

Власти Киева в очередной раз призывает ответственно относиться к объявлению опасности, не пренебрегать правилами и всегда спускаться в укрытие.

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Добавим, что поздно вечером 27 сентября и в течение ночи 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Местные сообщали о взрывах.

Также было неспокойно в Одесской области. Местные СМИ заявляли, что раздавались взрывы в Белгород-Днестровском районе.