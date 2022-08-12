ПВО сбила вражескую ракету в районе Южноукраинской АЭС

ПВО 12 августа сбила вражескую ракету над Николаевщиной. Виталий Ким сообщил, что это произошло в небе над Домановкой.

россия продолжает заниматься ядерным терроризмом. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на этот раз ракету сбили совсем рядом с Южноукраинской АЭС.

Обратите внимание США должны непублично предупредить путина, что через ЗАЭС его могут ликвидировать, – Яковенко

ПВО сбило ракету над Домановкой Николаевской области, – председатель ОВА Виталий Ким. Внимание! Это совсем рядом с Южноукраинской АЭС, говорят местные жители,

– заявил Цаплиенко.

россияне обстреляли Запорожье

российские захватчики 12 августа обстреляли Запорожье. Пока известно о 5 "прилетах" в центр города. Кроме того, есть неподтвержденная информация о прилете в пригород Запорожья.

Повреждена инфраструктура города. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Пострадал по меньшей мере один человек. Детали о его состоянии пока не раскрывают. Данных о погибших, к счастью, нет.

Местных жителей призвали не игнорировать воздушные тревоги. Кроме того, людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов".

Враг ударил по Краматорску

Оккупанты 12 августа также ударили по Краматорску (Донецкая область). Павел Кириленко – глава Донецкой областной военной администрации – сообщил о 2 погибших. Кроме того, в результате российской атаки пострадали не менее 13 человек.

россияне повредили не менее 20 домов. В частном секторе вспыхнул пожар. В настоящее время работают спасатели и правоохранители.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 12 августа Генштаб ВСУ сообщил о 43 200 ликвидированных оккупантов.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1849 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,

РСЗО – 261 (+0) единица,

средства ПВО – 136 (+2) единиц,

самолетов – 233 (+1) единицы,

вертолетов – 193 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,

крылатые ракеты – 185 единиц,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,

специальной техники – 90 единиц.

Заметьте – молодой нацгвардеец "минуснул" СУ-25 врага: смотрите видео