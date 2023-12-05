Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Украина пока не имеет достаточного количества зенитных ракетных комплексов, которые позволили бы полностью закрыть небо. Это можно увидеть из того, как оккупанты используют "Шахеды".

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Каких комплексов не хватает

Как подчеркнул Коваленко, россияне пытаются обходить зоны, где высок риск сбивания различных беспилотников и ракет. Также они пытаются рассчитать места, где могут быть размещены мобильные огневые группы.

Совершенно ясно, что воздушное пространство над Украиной сложно полностью закрыть из-за большой территории. Ни Франция, ни Германия, ни Великобритания не имели таких задач по защите такого воздушного пространства.

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Украине нужны почти все эшелоны противодействия враждебным воздушным угрозам. Речь идет о средствах малого, среднего и большого радиуса действия.

Почти во всех городах-миллионниках у нас действуют первые два эшелона – малого и среднего радиуса действия. Когда речь идет о перехвате баллистических или гиперзвуковых ракет типа "Кинжалов", Х-22 и т.д., то, к сожалению, этого компонента не хватает. Надеюсь, что в ближайшее время выйдет это усилить,

– сказал Коваленко.

Украинская ПВО: коротко