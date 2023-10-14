Можно увеличить плотность вдвое, – Свитан сказал, как Нидерланды усилят украинскую ПВО на зиму

ПВО остается одной из самых больших потребностей Украины. Вариант с временным размещением зенитных ракетных комплексов на зиму – хорошее решение.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ запаса, летчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такое решение поможет существенно усилить украинскую ПВО. Особенно на фоне вероятных ударов по энергетической инфраструктуре, которые могут начать наносить оккупанты.

Смотрите также Дорогой и неидеальный: что такое "Железный купол", почему не спас Израиль и подходит ли Украине

К примеру, те же ЗРК Patriot, которые состоят из пусковых установок, командной машины, локатора и т.д., являются мобильными передвижными комплексами. Поэтому их можно разместить в Украине на определенный период, а затем передать обратно в страны ЕС.

Нужны "расходники"

Как подчеркнул Свитан, такое решение будет действительно оптимальным как для Украины, так и партнеров. Все зависит от того, как много комплексов международные партнеры могут передать. Если их будет много, то прогнозы могут быть очень оптимистичными.

В таком режиме мы можем увеличить плотность ПВО в 1,5 – 2 раза. Прикроем объекты энергетической инфраструктуры, логистические объекты и т.д.

– отметил Свитан.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Самое важное, чтобы в Украины было достаточно ракет к тем же ЗРК Patriot или другим зенитным ракетным комплексам. Сейчас Киев усиленно работает, что иметь достаточно разных расходников для противовоздушной обороны.

ПВО Украины: коротко