В Воздушных силах рассказали, каких современных систем ПВО у Украины будет больше всего

Все западные образцы ЗРК, получаемые Украиной от своих партнеров, станут мощной системой ПВО. Однако комплексов NASAMS на вооружении ВСУ будет больше всего.

Владимир Зеленский в интервью AP сказал, что Украине необходимо 20 систем ПВО Patriot. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал слова президента и заявил, что это только минимум, сообщает 24 Канал.

Важно Оккупанты начали применять управляемые авиационные бомбы: что это такое и какие регионы в опасности

Современные системы ПВО на вооружении ВСУ

По словам Игната, 20 комплексов ПВО Patriot – это тот минимум, который необходим для защиты украинского неба. Однако не только эта система нужна защитникам. Вместе с Patriot Украине необходимы и другие комплексы, такие как SAMP/T, которые уже скоро появятся на вооружении, а также системы IRIS-T и NASAMS.

В конце концов, из современных систем ПВО сейчас у Украины будет больше всего именно NASAMS. Это норвежский комплекс, вооруженный американскими ракетами, радиус действия – 40 км.

Однако Игнат отмечает, что у этого ЗРК есть возможность увеличения радиуса действия ракет. При таких условиях комплекс NASAMS будет более перспективным и сможет поражать воздушные цели и на большей дистанции, чем 40 километров.

И Patriot, и SAMP/T, и IRIS-T, и NASAMS – все эти образцы станут мощной системой обороны, которая будет на разных эшелонах уничтожать врага,

– заявил Игнат.

Кроме того, усиление ПВО сухопутных войск – не менее важное направление. По словам Игната, такие комплексы как немецкие Gepard и французские Crotale – одни из самых эффективных систем, которые сейчас работают.

Частью ПВО является и истребительная авиация, которая может эффективно, быстро, оперативно подниматься и перехватывать воздушные цели. Поэтому Игнат подчеркнул, что современные истребители также нужны Украине.

Западные системы ПВО на вооружении Украины