"Это помощь от дома Атридов": в соцсетях украинцы бурно обсуждают пыль из Сахары
Украину 1 апреля накрыла пыль из Сахары. Также стало довольно жарко, что нетипично для начала апреля, а некоторым тяжело дышать. Как и всегда, украинцы реагируют на все испытания с юмором – 24 Канал собрал лучшие реакции.
Многие сразу сказали, что пыль из Сахары перенесла украинцев во вселенную "Дюны". Этот фильм как раз идет в кинотеатрах, поэтому некоторые даже изобразили себя с ярко-синими глазами, как у героев ленты. Также в соцсетях вспомнили Ирину Фарион и высмеяли Путина.
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Мы в "Дюне"
Уверена, что пыль из Сахары прилетела для того, чтобы отомстить людям, которые хейтили вторую часть "Дюны",
– остроумно заметила одна из пользовательниц.
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Те, кто имеют животных, также сравнивали себя с персонажами фильма.
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Но были и тревожные предупреждения.
Это конец света
Из шуток о песке из Сахары сразу видно, что вы все посмотрели "Дюну", а не читали Ветхий Завет. Ну или хотя бы не смотрели культовый фильм "Мумия". Я просто увидела десяток твитов о "рекламной кампании "Дюны", но очевидно, что песок, из-за которого тускнеет небо, – это тьма египетская,
– пишет пользовательница соцсети Х.
Ряд пользователей обыграл предупреждение о загрязнении воздуха, мол, это один из многих неприятных звоночков о катастрофическом изменении климата:
- Японский жук. Пыль из Сахары. Что дальше?
- Метеорит, северное сияние, молния в метель, солнечное гало, наводнения, землетрясения, смерч в горах, песчаные бури в Житомирской области, пыль из Сахары на Прикарпатье, +26 в марте... Что еще забыла?
- Окей, пыль из Сахары и жара в марте. Давайте уже комету и полярное сияние еще раз. Землетрясений и вулканов пока не надо, раз уж у нас ракеты летают для остроты впечатлений.
Впрочем, не стоит воспринимать эти мрачные сообщения всерьез, ведь похожая ситуация была в 2021 году. Поэтому хочется подытожить эти пессимистические предостережения меткой фразой пользовательницы "Хотим жить в мире, где пыль из Сахары – самая большая проблема для украинцев".
Пыль из Сахары – наша возможность "путешествовать"
Еще одна группа пользователей иронизирует, что пыль над Украиной можно расценивать как своеобразный туризм. Ведь она из самого Египта!
В сети пишут, что пыль путешествует по миру:
- Даже песок путешествует больше, чем ты.
- Даже песок из Сахары в Киеве, а ты с левого на правый не можешь приехать.
- Кто хотел поехать в Египет, но невыездной, – Египет приехал к вам.
Реакция соцсетей на пыль из Сахары в Украине / Скриншот 24 Канала
Несколько человек заметило, что весной в Украине и так появляется пыль.
Так, кто там ответственный за исполнение желаний? Когда я говорил, что мечтаю побывать в Сахаре, это не значит, что теперь надо Сахару привезти ко мне. Какая еще пыль из Сахары? Вон после зимы и так все дороги песком усыпаны и никто их не убирает, зачем нам еще заморская пыль?
– шутят они.
Шутки о пыли превратились в шутки о политике
Некоторые остроты касались политики или общественной ситуации:
- Дом Атридов из Арракиса прислал украинцам сомнительную помощь.
- Новые Санжары не пропустят пыль из Сахары к себе!
- Путин, слышишь? Пыль из Сахары дошла до Киева за три дня. А ты, ничтожество, – нет.
- Украина решила договориться со странами Африки о прямых поставках оружия: "В Украину прибывает пыль из Сахары". Новейшее оружие победы.
Благодаря погодному явлению даже появилась забавная реклама.
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И, конечно, сеть не обошла вниманием "советы" Ирины Фарион, которые она якобы дала в связи с ситуацией.
Ирина Фарион учит, как правильно говорить о пыли из Сахары – мем / Скриншот 24 Канала
Когда небо снова станет чистым
Стоит сказать, что пыль из Сахары относительно быстро покинет территорию нашей страны. А пока у нас "гостит" пыль – читайте советы, как сохранить здоровье.