Им постоянно что-то примаривается, – Гуменюк опровергла фейки, что ВСУ переплывают на левобережье

Россияне регулярно распространяют фейки, что украинская армия якобы пытается катерами перебраться на левобережье Днепра. Но оккупантам просто нужны легенды.

Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она напомнила, если послушать легенды оккупантов, то они уже разрушали "Хаймарсы" еще до того, как те приехали в Украину.

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"Они пытаются создать такое напряжение среди своих жиж. Рассказать, "как это мощно и сильно, как готовятся Силы обороны и почти весь уже украинский флот загнан в Днепр", – сказала Гуменюк.

Какие легенды придумывают оккупанты: смотрите видео

"Оккупантам что-то примаривается"

Она подчеркнула, что примерно та же ситуация, которая была с якобы уничтожением "Хаймарсов", сейчас происходит с флотом Украины.

Какой, практически, в полном составе развернут вдоль правого берега Днепра". И, наверное, поэтому они пытаются бить по портовой инфраструктуре, потому что им постоянно там что-то примаривается,

– подчеркнула спикер ОК "Юг".

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