Пытаются затянуть процесс, – Ступак о реформировании СБУ

Нардепы до сих пор не реформировали Службу безопасности Украины. В то же время в СБУ соответствующим процессом могут быть не заинтересованы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал консультант комитета Верховной Рады по национальной безопасности Иван Ступак. Закон об СБУ могут принять примерно осенью 2021 года.

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По убеждению СБУ, по словам Ивана Ступака, новым законопроектом нарушаются фундаментальные основы национальной безопасности, из-за чего Украина будет долго не защищена, особенно в условиях военной агрессии России.

По его мнению, позиция правоохранительного органа такая: "Сейчас вы реформирует СБУ, а некое переходное время – а оно будет в любом случае год или два — Украина будет беззащитна".

Поэтому Служба безопасности всячески пытается затянуть этот процесс или исправить существующий законопроект в свою пользу, по своему убеждениу – так, как они считают нужным,

– заметил консультант комитета парламента.

Сколько может длиться процесс принятия закона

У народных депутатов, по словам Ступака, были оптимистичные наработки – что до конца сессии, за июнь, в частности, соответствующий законопроект будет принят. Однако количество представленных поправок чрезвычайно велико.

Ориентировочно за сентябрь – октябрь этот законопроект будет принят,

– считает Иван Ступак.

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Реформирование СБУ: кратко