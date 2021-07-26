Пытались вывезти из Украины комплектующие к зенитно-ракетным комплексам: СБУ разоблачила схему
Источник:СБУ
Экс-работник одного из отечественных оборонных заводов вместе с сообщниками организовал незаконную схему. Они пытались вывезти из Украины часть военного имущества, которое подлежит государственному экспортному контролю.
Нарушителей обнаружили при перевозке приборов в столицу. Разоблачение осуществила контрразведка СБУ.
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СБУ предотвратила вывоз из Украины комплектующих к ЗРК
Сотрудники СБУ установили, что организовал деятельность экс-работник одного из отечественных оборонных заводов и приобщил к этому нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.
Правоохранители разоблачили одного из участников группы во время перевозки 6 военных приборов в столицу,
–м рассказали в СБУ.
Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества:
- в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия;
- конструкторской документации к этим видам вооружения.
Также у злоумышленников по месту проживания или временного пребывания обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность и опять же – комплектующие части к ЗРК. Предметы изъяли и направили на экспертизу.
Из Украины пытались вывезти комплектующие к ЗРК / Фото СБУ
Следователи СБУ открыли уголовное производство по статьям о:
- государственной измене (заключение от 12 до 15 лет);
- нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (заключение до 5 лет);
- похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (заключение от 5 до 12 лет).
Сейчас продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушения и привлечь к ответственности причастных лиц.
Коротко о последних разоблачениях СБУ
- 23 июля одному из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области сообщили о подозрении в хищении земли. Он подписал приказы, которыми незаконно передал в частную собственность земли на почти 3 миллиона гривен.
- 22 июля СБУ разоблачила масштабную схему оформления разрешительных документов морякам. На этом нажились на около 150 миллионов долларов. Теперь реестр передали государству.
- 21 июля СБУ задержала первого в истории Украины морского пирата. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 48 дней.