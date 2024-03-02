Пытался ударить авибомбами: ВСУ уничтожили еще один СУ-34

Россия продолжает терять свои самолеты в полномасштабной войне против Украины. В частности, наши военные уничтожили еще один.

Наши защитники 1 марта сбили еще один российский Су-34. Это произошло примерно в 9 утра.

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Самолет пытался атаковать

В Воздушных силах поделились деталями того, как удалось сбить очередной российский бомбардировщик.

Су-34 пытался атаковать позиции наших военных. В частности, сбросить управляемые авиационные бомбы, однако не успел этого сделать и завершил свой последний полет на фронте.

Ранее писали об уничтожении Су-34 1 марта, однако не было официальных подтверждений события. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что истребитель могли сбить между Мариуполем и Волновахой. Потери России в авиации действительно значительные. Этот самолет стал тринадцатым за последние десять дней.

Среди жертв "самолетоцида" оказался и второй А-50, который сбили на "день защитника отечества", то есть 23 февраля, над Азовским морем. К слову, первый такой же самолет сбили 14 января. Известно, что экипаж не выжил. Говорится о 10 оккупантах, которые находились на борту. Потеря уже второго А-50 создает для России определенные проблемы, поэтому она не может использовать авиацию так часто и успешно, как было до того.

Эта операция стала примером успешного сотрудничества Главного управления разведки и Воздушных сил Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как украинские партизаны в Мариуполе помогли ВСУ сбить вражеские самолеты А-50. Они опубликовали фото российского судна, которое взлетало и возвращалось на аэродром во временно оккупированном Мариуполе. То есть местное сопротивление следило за вражеской авиацией.

В частности, известно, что россияне не поднимали самолеты этого типа в воздух более 4 дней. Исчезновение российских самолетов А-50, хотя бы даже временно, является для нас хорошим знаком. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 29 февраля.

Россия теряет истребители