Пытался ударить авибомбами: ВСУ уничтожили еще один СУ-34
Источник:Воздушные силы
Россия продолжает терять свои самолеты в полномасштабной войне против Украины. В частности, наши военные уничтожили еще один.
Наши защитники 1 марта сбили еще один российский Су-34. Это произошло примерно в 9 утра.
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Самолет пытался атаковать
В Воздушных силах поделились деталями того, как удалось сбить очередной российский бомбардировщик.
Су-34 пытался атаковать позиции наших военных. В частности, сбросить управляемые авиационные бомбы, однако не успел этого сделать и завершил свой последний полет на фронте.
Ранее писали об уничтожении Су-34 1 марта, однако не было официальных подтверждений события. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что истребитель могли сбить между Мариуполем и Волновахой. Потери России в авиации действительно значительные. Этот самолет стал тринадцатым за последние десять дней.
Среди жертв "самолетоцида" оказался и второй А-50, который сбили на "день защитника отечества", то есть 23 февраля, над Азовским морем. К слову, первый такой же самолет сбили 14 января. Известно, что экипаж не выжил. Говорится о 10 оккупантах, которые находились на борту. Потеря уже второго А-50 создает для России определенные проблемы, поэтому она не может использовать авиацию так часто и успешно, как было до того.
Эта операция стала примером успешного сотрудничества Главного управления разведки и Воздушных сил Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как украинские партизаны в Мариуполе помогли ВСУ сбить вражеские самолеты А-50. Они опубликовали фото российского судна, которое взлетало и возвращалось на аэродром во временно оккупированном Мариуполе. То есть местное сопротивление следило за вражеской авиацией.
В частности, известно, что россияне не поднимали самолеты этого типа в воздух более 4 дней. Исчезновение российских самолетов А-50, хотя бы даже временно, является для нас хорошим знаком. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 29 февраля.
Россия теряет истребители
- Российская армия за 29 февраля потеряла три самолета Су-34. Воздушные силы отчитались об уничтожении еще двух российских истребителей.
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что, похоже, после предыдущих неудач с авиацией никаких выводов оккупанты не делают.
- Это произошло на Авдеевском и Мариупольском направлениях.