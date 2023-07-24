Пытался уйти от следствия: в Киеве задержали бывшего одесского военкома
Бывший одесский военком Євгений Борисов пытался уйти от следствия. Правоохранители разыскивали его два дня.
В субботу, 22 июля, ему вручили подозрение. После этого военком принимал все меры, чтобы уйти от следствия.
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Подозреваемый был задержан в Киеве
Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве после двух дней розыска. Правоохранители подчеркнули, что Борисов использовал разные способы конспирологии, чтобы скрываться от следствия – менял номера телефонов, автомобилей, местонахождение и т.д.
Два дня продолжались активные поиски и, с остальными, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве,
– сообщили в ГБР.
Учитывая все попытки бывшего военкома Борисова скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.
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Следствие подозревает одесского военкома:
- в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых налогом минимумов граждан превышает его законные доходы;
- в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного преступления;
- в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.
Что известно о скандале с военкомом Борисовым
- В июне вышло расследование, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Так, мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 миллиона гривен.
- После публикации расследования Владимир Зеленский 22 июня провел заседание Ставки. На ней он поручил Валерию Залужному уволить Борисова с должности руководителя Одесского ТЦК и СП.
- Впоследствии в ОК "Юг" сообщили, что Борисова отстранили от исполнения обязанностей. В настоящее время обязанности руководителя ТЦК и СП исполняет его заместитель.
- ГБР 22 июля вручило подозрение Евгению Борисову. Максимальный срок, угрожающий одесскому военкому – 10 лет лишения свободы.