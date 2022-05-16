Пытки и изнасилования, – Вениславский рассказал о зверствах россиян в Херсонской области

В Херсонской области россияне совершают такие же преступления, как и на других украинских территориях. Они похищают людей, проводят пытки и насилуют женщин.

Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Оккупанты совершают преступления против гражданского населения, находящегося на временно оккупированной территории.

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"Они (россияне – 24 канал) похищают людей, проводят пытки, насилуют женщин. Это та война, которую рашисты привыкли вести у нас на территории, и за которую они будут определенно отвечать", – подчеркнул нардеп.

Херсонская область обязательно будет освобождена

По словам Вениславского, несмотря на все попытки оккупантов, украинцы в Херсонской области четко демонстрируют, что их абсолютно не интересует перспектива внесения этой территории в состав российского государства.

Наше движение сопротивления демонстрирует свои действия. Мирные граждане, несмотря на угрозы, которые им адресуют, показывают проукраинскую позицию. Временная оккупация Херсона, то, чего удалось достичь в первые дни войны, имеет свои негативные моменты.

– рассказал депутат.

Вениславский убежден, что в 2022 году территория Херсона обязательно будет освобождена от российских захватчиков.

"У меня сомнений в этом вообще нет", – добавил нардеп.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

По данным оперативного командования "Юг", россияне продолжают укрепляться на занятых границах Херсона. Однако активные наступательные действия не ведут.

В Херсонской области оккупанты 11 мая похитили экс-депутата областного совета Виктора Помазнюка. Мужчину забрали прямо из его дома.

Российские оккупанты планируют провести перепись населения в Херсонской области. Такая же ситуация была во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что на территории области россияне могут задержать человека только из-за того, что он им не понравился. Арестовывают даже за слово "орки", или потому, что в телефоне человека есть приложение Дия, где написано о русском корабле.

По данным американского Института изучения войны, Владимир Путин, вероятно, в ближайшие месяцы хочет присоединить к составу России оккупированные территории на Юге и Востоке Украины.

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