Россияне обустроили в селе на Херсонщине пыточную, где удерживают украинцев, – Генштаб

Оккупанты продолжают совершать преступления против мирного населения на временно захваченных территориях. Так, стало известно об очередной пыточной в Херсонской области, где удерживают украинцев.

Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что россияне продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права на оккупированных территориях.

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Пыточную обустроили на базе отдыха

По данным Генштаба, враг обустроил очередную пыточную в Стрелковом Генического района Херсонской области. Действует она на местной базе отдыха. Как отмечают в ведомстве, там не только удерживают украинцев, но и подвергают их пыткам.

Заметим, что на Криворожском и Херсонском направлениях у врага стратегически важная задача. Они там работают над усовершенствованием своих фортификационных сооружений. Кроме того, пытаются обеспечить подразделения, которые ведут оборону.

Не обходится и без обстрелов как наших позиций, так и населенных пунктов на правом берегу Днепра. Из ствольной, а также реактивной артиллерии оккупанты бьют по районам Антоновки, Зеленовки, Камышанов, а также Музыковки.

Какая сейчас ситуация в Херсоне

Начнем с того, что 21 ноября враг атаковал Херсон. В городе зафиксировали прилет в жилой дом в Днепровском районе. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Заметим, что в Херсоне обнаружили уже 4 пыточные, а также доказательства того, что оккупанты издевались над местным населением. Среди обнаруженных предметов были дубинки, а также аппараты для пыток током. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

А вот журналисты The Guardian поделились другими сведениями по областному центру. По их данным, враг мог сжигать своих же солдат на свалке. Об этом рассказал один из местных жителей. Он отметил, что на свалку пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и трупами, и просто разгрузили его. О погребении и речи не шло.

А по этой ссылке вы можете ознакомиться с несколькими щемящими историями из несокрушимого города Херсона. Ими поделились партизаны-пенсионеры, противостоящие российской оккупации в городе.

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