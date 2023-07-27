Рабинович подозревается в госизмене: где находится экс-нардеп и можно ли его задержать

Бывшему народному депутату Вадиму Рабиновичу 26 июля сообщили подозрение о госизмене. Правоохранители проводят досудебное расследование и им известно, где находится экс-нардеп.

Об этом в эфире национального марафона рассказала представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что впоследствии Вадима Рабиновича планируют объявить в розыск, передает 24 Канал.

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Что будет с Рабиновичем дальше

Сапьян отметила, что в начале полномасштабной войны Рабинович покинул страну. Поэтому правоохранители направили сообщение о подозрении в госизмене в страну, где сейчас находится экс-нардеп.

Следствие направило запрос о международной правовой помощи государству Израиль. То есть мы знаем, что он находится на территории именно этой страны,

– заметила она.

Спикер также рассказала, что следующими этапами досудебного расследования будет избрание меры пресечения. К тому же его планируют напрямую объявить в розыск.

"Когда мы говорим о государственной измене и распространении антиукраинской пропагандистской информации среди граждан, это действует и за рубежом, потому что он, как народный избранник, находился в поездках, где помогал руководству России (распространять антиукраинские нарративы – 24 Канал)", – сказала Сапьян .

Она также рассказала, почему ДБР не объявило о подозрении Рабиновичу ранее. По ее словам, до этого был проведен ряд экспертиз, в том числе и лингвистических. Поэтому, когда правоохранители получили результаты этих экспертиз, тогда уже объявили о подозрении.

В заключение Сапьян отметила, что досудебное расследование будет держать, а правоохранители будут держать граждан в курсе всех деталей движения этого дела.

Что известно о деле Рабиновича