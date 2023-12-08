Командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказал 24 Каналу, как погодные условия влияют на дроны. По его словам, эта зима – первый опыт, потому что в прошлом году так много FPV-дронов не использовали.

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Так, из-за холодов очень быстро разряжаются аккумуляторы, а потому трудно предсказать, сколько БПЛА пробудет в воздухе. Кроме того, если возникает влажность, обмерзает оптика.

Но адаптируемся – уже удается работать в тех условиях, в которых еще неделю назад не смогли бы работать. Я думаю, что мы адаптируемся раньше, чем зима закончится,

– отметил Волохов.

Обратите внимание! Погодные условия могут влиять и на работу российских дронов. В частности, при перепадах температуры обмерзает фюзеляж, а при сильном ветре – их может просто сдуть.

Теперь тяжелее всего пехоте

"Если говорить о пехоте, которая находится на передовой линии, то для них это сверхсложные условия. Все обмерзает, большие проблемы с логистикой, трудно доставить боеприпасы, воду, горячую еду", – констатировал Волохов.

Более того, использование генераторов или буржуек может демаскировать позиции защитников. Как правило, это приводит к повышенной активности вражеской артиллерии.

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