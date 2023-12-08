Командир підрозділу TERRA Микола Волохов з позивним "Абдула" розповів 24 Каналу, як погодні умови впливають на дрони. За його словами, ця зима – перший досвід, тому що торік так багато FPV-дронів не використовували.

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Так, через холоди дуже швидко розряджаються акумулятори, а тому важко передбачити, скільки БпЛА пробуде в повітрі. Крім того, якщо виникає вологість, обмерзає оптика.

Але адаптуємось – уже вдається працювати в тих умовах, у яких ще тиждень тому не змогли б працювати. Я думаю, що ми адаптуємось раніше, ніж зима завершиться,

– зазначив Волохов.

Зверніть увагу! Погодні умови можуть впливати й на роботу російських дронів. Зокрема, за перепадів температури обмерзає фюзеляж, а за сильного вітру – їх може просто здути.

Натепер найважче піхоті

"Якщо говорити про піхоту, яка перебуває на передовій лінії, то для них це надскладні умови. Усе обмерзає, великі проблеми з логістикою, важко доставити боєприпаси, воду, гарячу їжу", – констатував Волохов.

Ба більше, використання генераторів або буржуйок може демаскувати позиції захисників. Як правило, це спричинює підвищену активність ворожої артилерії.

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