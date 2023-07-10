"Ничего не вижу, ничего не слышу": как международные организации помогают россиянам

Мировое сообщество придумало международные организации для того, чтобы сделать жизнь на Земле более цивилизованной. ООН и ОБСЕ должны предотвращать войны, Красный Крест – оказывать помощь пострадавшим в результате различных бедствий. Однако случилось так, что перед современными угрозами эти организации оказались либо недейственными, либо вообще вредными.

Почему так или иначе эти организации с миллиардными бюджетами помогают бункерному фюреру, но совсем не служат человечеству. Как Россия научилась избегать ответственности и размывать границы своей вины за военные преступления и финансирование терроризма – читайте в материале 24 Канала.

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"Не все так однозначно"

О том, что Россия влезла в Организацию Объединенных Наций, несмотря на нарушение устава ООН, уже неоднократно рассказывали немало украинских дипломатов. Впрочем, проблема совсем не в том, что после распада "совка" Москва самостоятельно назначила себя его наследницей. За более чем 30 лет своей подрывной деятельности рашисты сумели стереть границы дозволенного и превратить глобальные мировые инициативы во что-то откровенно бессмысленное с раздутыми бюджетами.

Та же ООН, которая раньше была способна не просто выражать глубокую обеспокоенность, а отправлять миротворческий контингент и достаточно жестко заставлять стороны конфликта остановить огонь, сейчас является площадкой для долгих разговоров ни о чем.

Конечно, можно согласиться с аргументом, что организация всегда была такой. Мол, после Второй мировой лидеры мира специально создали средство для собственного доминирования на этой планете, а ни один действительно спорный вопрос в ООН так и не был решен. Отчасти это правда, но еще лет 50 назад коллективный Запад ясно видел в России своего врага. После окончания холодной войны, развала коммунистического недосверхгосударства мир расслабился настолько, что поверил в человечность рашистов. Европейские страны сосредоточились на собственном развитии, условно забыв об опасности, которая всегда для них существовала.

Имея США как гарант безопасности, находясь на другом краю континента, те же немцы, французы, итальянцы и граждане других стран вдруг решили, что война больше никогда не придет в Европу. Они сокращали расходы на оборону, продавали оружие Кремлю, покупали там газ и полностью игнорировали постоянные преступления, совершаемые рашистами.

Мол, какая разница, что там произошло в какой-то далекой Чечне / Грузии / Азербайджане, это не Дрезден с землей сравняли. Всем было комфортно работать с Россией, закрывая глаза на распространение терроризма, развязывание войн и геноциды. Более того, именно во времена Путина Москва смогла настолько усилить свою агентурную сеть в практически всех международных организациях, что достигла кое-где немыслимых для себя высот.

Рашисты помогли множеству иностранных должностных лиц сделать карьеры, проспонсировали многие проекты той же ООН, помогали Красному Кресту и финансировали множество так называемых "правозащитных организаций" типа Amnesty International и Human Rights Watch. Делали они это с одной простой целью: так или иначе нивелировать их работу.

Продвигая нарративы о "не все так однозначно", обвиняя другие страны и нации во всех грехах, заставляя разнообразных экспертов и представителей международных миссий писать что-то вроде "всей правды мы не знаем", рашисты достигли своей безнаказанности.

"8 лет бомбили": что не так с ОБСЕ

В начале российской агрессии против Украины в ООН реагировали на каждое совершенное рашистами преступление исключительно выражением глубокой обеспокоенности, а в других организациях с завидной регулярностью писали доклады о нарушении перемирия без указания виновников, иногда напрямую обвиняли Киев в вымышленных историях или убийстве гражданских.Однако почти никогда не указывали масштабы военных преступлений россиян. Ярким примером такой работы может служить миссия ОБСЕ во времена АТО/ООС.

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли на Донбасс еще в марте 2014 года. Сначала некоторые из них были исполнены надежд и свято верили в то, что именно им здесь и сейчас удастся погасить конфликт. Мол, по ним никто никогда не будет стрелять, их работу не будут ограничивать, ведь это противозаконно и противоречит уставу ОБСЕ. Поэтому наличие наблюдателей якобы должно было мгновенно заставить стороны сесть за стол переговоров и предотвратить вооруженное противостояние.

Следует ли указывать, что как только представители ОБСЕ поехали на оккупированную территорию, их сразу схватили и отправили на подвал. При этом произошло это почти синхронно и на Донетчине, и на Луганщине. Фактически же террористы и россияне сразу объяснили якобы независимым экспертам правила игры. И те их приняли, начав фактически подыгрывать Кремлю.

В отчетах ОБСЕ нередко можно было встретить рассказы о нарушении перемирия со стороны ВСУ, однако никто почти никогда не указывал на несоблюдение условий россиянами. В лучшем случае представители организации просто писали, что слышали какие-то выстрелы с неизвестной стороны, но не видели, кто стрелял. Впоследствии наблюдателям становилось все труднее даже слышать обстрелы из-за того факта, что они банально не выезжали за пределы Донецка или Луганска, где ходили в сауны вместе с боевиками квазиреспублик и кадровыми российскими военными, имели неограниченный лимит на алкоголь в своих отелях, а также за счет террористов. пользовались услугами проституток.

Впрочем, возможно, полноценно выполнять свои обязанности представителям СММ мешало еще и то, что значительный процент миссии так или иначе был связан с российскими силовиками. К примеру, среди наблюдателей был Юрий Зотцев, в свое время участвовавший в миротворческих миссиях ООН в Боснии и Герцеговине и Косово.



Представитель России в СММ ОБСЕ Юрий Зотцев на оккупированном Донбассе / фото из российских соцсетей

Этот персонаж никогда не скрывал симпатий к Путину и никак не мог быть объективным.



Юрий Зотцев – пылкий фанат Путина / фото из российских соцсетей

В Луганской области среди СММ ОБСЕ работала Евгения Зимич, которая в 2015-м году посещала свадьбу дочери казака-террориста "Бабая".



Представители миссии ОБСЕ на свадьбе у террористов на оккупированной Луганщине / фото из российских соцсетей

Между прочим, уже в 2021 она начала работать в консультативной миссии ЕС в Украине.

Не менее ярко выделялся среди коллег и немец Стив Лис, позволивший себе позировать на фото со снайперской винтовкой одного из российских убийц.



Очень "непредвзятый" наблюдатель / фото из инстаграма Стива Лиса

А бывший боец Военно-морских сил Норвегии Тор Слеттебаккен в инстаграме постил видео с корпоративов, в которых участвовали главари террористов. Кроме того, он пел русские песни во время всевозможных "праздников" в "республике". Сейчас доступа к фотодоказательствам приключений Слеттебаккена в "ДНР", к сожалению, не осталось, поскольку он удалил свою страницу в соцсетях.

Так что же удивляться тому, что крупнейшая в мире межправительственная региональная организация по безопасности ничего не сделала для реального давления на Россию, но приложилась к продвижению нарративов об "Украине 8 лет бомбила Донбасс"?

Кстати, водителями и переводчиками у ОБСЕшников работали местные жители. И стоит ли писать, что с началом полномасштабного вторжения все эти борцы за мир сбежали из Украины со скоростью звука, оставив местных сотрудников буквально умирать. Ведь уже на следующий день после выезда миссии озверевшие террористы пришли к ни в чем не повинным людям мстить за работу против "республики".

Красный Крест на службе у Гитлера 2.0

Во время Второй мировой МККК пытался скрыть данные о Холокосте, а впоследствии помог Адольфу Эйхману, Йозефу Менгеле, Клаусу Барбье и другим топовым нацистам бежать в Латинскую Америку как представителям Красного Креста.

Не менее позорна и работа гуманитарной организации во время войны России против Украины. Конечно, никаких вопросов к представительству комитета в нашем государстве не может быть, однако рашистский филиал Красного Креста всячески работает на оккупантов.

Выдать принудительно вывезенным из охваченных войной городов людям мерч с Путиным? Без проблем. Собрать деньги для приобретения формы и дронов для российских мобилизованных? Пожалуйста.



Доказательство участия Красного Креста в поддержке рашистской армии / Скриншот

Кроме того, стоит спросить, существует ли вообще хоть какая-то объективная проверка террористических группировок относительно обращения рашистов с попавшими в плен бойцами? Пытались ли действительно представители МККК попасть в Еленовку? Вопросы, конечно, риторические. Ведь ответ на них очевиден и однозначен. А вот почему Международный комитет Красного Креста не прекратит финансирование своего филиала в стране-бензоколонке, не осудит откровенное нарушение принципа нейтралитета, объяснить сложно.

Возможно, вся проблема в позиции президента КК Петера Маурера, не считавшего зашкварной идею поездки в Россию после полномасштабного вторжения. А во время того визита швейцарец заигрывал с Сергеем Лавровым по поводу открытия офиса МККК в Ростове-на-Дону для помощи украинцам.



Президент Международного Красного Креста чуть не обнимался с военным преступником Лавровым после начала полномасштабного вторжения / фото росСМИ

Впрочем, похоже, что все гораздо банальнее. В Женеве просто не хотят остаться без миллионов, которые перечисляет Россия на финансирование деятельности Красного Креста. Так или иначе, факт остается фактом: МККК снова находится на службе у нового Гитлера, и снова эту преступную работу комитета оплачивают доноры со всего мира.

Что с правами человека?

Говоря о международной поддержке России как страны-террористка невозможно умолчать об отчетах, докладах и призывах так называемых "правозащитных" организаций. Всемирно известные Amnesty International, Human Rights Watch и другие подобные им неоднократно подыгрывали Путину еще с 2008-го года. Исследуя войну в Грузии, "правозащитники" вдруг обвинили обе стороны в совершении военных преступлений.



Откровенно пророссийский отчет Amnesty International о войне в Грузии / Скриншот с amnesty.org

С началом российской агрессии в Украине Amnesty International вместе с журналистами (преимущественно левого толка) ретранслировали кремлевские басни о "преступлениях добробатов", сообщали о якобы незаконных поставках оружия из Украины в Южный Судан, но при этом не называли войну войной и ни разу не упоминали, что Россия является стороной конфликта.

Пожалуй, самый большой зашквар AI произошел в августе 2022 года, когда "правозащитники" решили обвинить ВСУ в нарушении гуманитарного права. Мол, военные должны базироваться исключительно в полях и не подвергать опасности гражданских лиц.



Разбор украинской тактики с обвинениями от Amnesty International / Скриншот с amnesty.org

Затем, конечно, выяснилось, что для исследования "специалисты" опрашивали людей, находившихся в так называемых фильтрационных лагерях под дулом российского автомата. Должны ли быть те, кто называет себя правозащитниками, в местах, где оккупанты принудительно разделяли семьи, отбирали у матерей детей и отправляли мужчин на допросы и пытки? Очевидно, да. Но почему-то обвинения после такой работы лиц из Amnesty звучали исключительно в сторону Украины.

После громкого скандала правозащитная организация понесла огромные репутационные потери, однако сделал ли кто-то выводы? Вовсе нет! Ведь уже через месяц в соцсетях показали конверты, в которых Amnesty International отправляла письма. На них были изображены обнимающиеся украинец и россиянин.



Стилизованные конверты от Amnesty / Фото из твиттера Владимира Омеляна

В общем, за почти полтора года полномасштабной войны "правозащитники" практически всегда умалчивали ужасающие преступления россиян. Когда рашисты расстреляли Александра Мациевского, пытали людей в Изюме, Буче, Херсоне, когда ракетами били по железнодорожному вокзалу в Краматорске или обстреливали объекты критической инфраструктуры, мало кто писал разгромные отчеты. Однако расследование Международного Уголовного Суда российских преступлений в Украине, по мнению работников Amnesty International, является "избирательным правосудием"…

Human Rights Watch, призвавшие США не передавать нашим защитникам кассетные боеприпасы, также неоднократно обвиняли в продвижении финансируемой Путиным "левацкой" политики. В отчетах по Украине HRW много раз рассказывали о несуществующих нарушениях прав человека, иногда даже вопреки отчетам официальных правительств стран Запада. Именно они являются авторами знаменитых вымышленных секретных тюрем СБУ.

Когда же Украина стала запрашивать у США кассетное вооружение, HRW мгновенно и будто бы в угоду Путину написали о том, как "ВСУ с помощью таких снарядов убили 8 гражданских во время удара по оккупированному Изюму".



Невероятное заявление от HRW о призывах не передавать Украине кассетные боеприпасы / Скриншот из hrw.org

На что опирались правозащитники, когда подавали такую информацию, понять трудно, ведь они не предоставили никаких доказательств своим словам.

"Ничего не вижу, ничего не слышу…"

Так что с учетом столь мощных российских лобби во многих международных организациях стоит ли удивляться тому факту, что в ООН просто не знают, как подступиться к России и заставить ее выполнять зерновое соглашение. Или никак не могут рассмотреть взрывчатку на территории Запорожской АЭС.

Поскольку представители страны-террориста, несмотря на все преступления России, оставались вполне уважаемыми лицами, не были отлучены от работы в структурных подразделениях ООН, Кремль имеет возможность продолжать манипулировать и совершать все более ужасные правонарушения.

Когда бункерный диктатор вместе со 140 миллионами озверевших убийц откровенно и безнаказанно подрывает дамбы ГЭС, чем вредит не только Украине, но и государствам всего Черноморского региона, использует химическое оружие, но не получает мгновенного и сокрушительного ответа от Запада, это развязывает ему руки.



Россия не получила мгновенного ответа за уничтожение дамбы Каховской ГЭС, поэтому Кремль сразу пошел дальше / Коллаж ecopolitic

Понимая, что мир просто проглотил столь серьезное преступление, Путин постоянно идет и повышает ставки. Разумеется, МАГАТЭ физически не способна противодействовать спецназовцам россиян, но почему руководитель агентства Рафаэль Гросси так упорно не может разглядеть подготовку россиян к теракту? Может быть, из-за своего заместителя-россиянина Михаила Чудакова?



Заместитель руководителя МАГАТЭ – россиянин Михаил Чудаков / Скриншот с iaea.org

Ведь нет никаких сомнений, что даже если рашисты не спровоцируют что-нибудь серьезное типа Фукусимы, они однозначно собираются разрушить саму инфраструктуру станции.

Что же в это время делают представители миссии МАГАТЭ? Пытаются ли максимально обратить внимание всех государств на проблему? Нет, вместе с россиянами питаются в ресторанах в оккупированном Энергодаре, ходят исключительно там, где оккупанты им разрешат, и упрямо говорят, что взрывчатка на глаза им не попадала.



Гендир МАГАТЭ Рафаэль Гросси обнимает псевдоатомщика и военного преступника Рената Карчаа / Фото из росСМИ

Честно говоря, для того чтобы представители МАГАТЭ окончательно напоминали ОБСЕ времен АТО, не хватает только посещения ими свадьбы кого-то из россиян, а также отчетов в стиле: если и заминировали, то мы не видели, кто это сделал.

Впрочем, что касается самого теракта, то здесь украинцам как раз и следует ориентироваться на международных наблюдателей. Если кто-то увидит, как люди из МАГАТЭ убегают из Украины, значит, на ЗАЭС все же вот-вот что-то произойдет.