Зависимость от Starlink и запрет на нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам России: как Украине выбраться из ловушки

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объясняет, почему прекращение ударов по российским НПЗ и зависимость от спутниковой связи являются критическими ошибками командования.

Недавно Дональд Трамп якобы позвонил Илону Маску, чтобы попросить снять ограничения на Starlink для Украины. Однако пока что нельзя говорить о полном возобновлении работы системы. Еще одной проблемой для Украины остаются призывы американской стороны прекратить удары по российским НПЗ.

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объясняет, о каких надежных системах наведения, не зависящих от решений США, стоит обратить внимание Украине, и почему прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам противника было бы стратегически провальным решением.

Кроме того, он рассказал, как Украине избавиться от внешнего давления, почему старые зенитные комплексы эффективнее новых разработок и когда мы сможем нанести удар по Москве собственными баллистическими ракетами. Об этом – читайте далее в материале.

Как решить проблему зависимости от Starlink?

В последние недели Украина столкнулась с серьезной проблемой в использовании беспилотников из-за ограничений скорости работы спутникового интернета Starshield.

По словам военного эксперта Романа Свитана, большинство украинских средств поражения, в частности оперативные дроны и дроны-перехватчики ПВО, оказались критически зависимыми от связи, контролируемой Илоном Маском и Пентагоном. Когда ввели ограничение скорости (до 160 км/ч), скоростные беспилотники, работающие на скоростях 200–250 км/ч, просто теряли управление и падали.

Свитан называет такую тотальную привязку к иностранной коммерческой связи стратегической ошибкой. Спутниковый интернет удобен для операции в тылах России, но он не является обязательным условием. Альтернативой является использование внутренних инерциальных систем позиционирования (гироскопов) и машинного зрения.

Полное интервью со Свитаном: смотрите видео

Эксперт приводит исторический пример: советская межконтинентальная баллистическая ракета SS-18 ("Сатана") более полувека назад преодолевала 10 тысяч километров и попадала в цель с отклонением в 450 метров исключительно благодаря ламповой инерциальной системе наведения, без каких-либо спутников.

Сегодня Украина имеет все возможности использовать цифровую память и машинное зрение для донаведения дронов на финальном этапе полета. Кроме того, подписание меморандумов с такими компаниями, как Nokia и ICEYE, о создании суверенного спутникового интернета – правильный, хотя и запоздалый шаг. Для покрытия потребностей Украины достаточно нескольких сотен спутников на низкой орбите.

Обратите внимание! Министерство обороны Украины подписало письмо о намерениях с технологическими гигантами ICEYE и Nokia. Будущая сеть позволит обеспечить надежную связь для военных и уменьшить зависимость от нестабильных иностранных частных операторов

Почему Украине важно продолжать наносить атаки на российские НПЗ?

Еще одной критической проблемой является полная остановка украинских ударов по российской нефтегазовой отрасли, Москве и военным объектам в Крыму. Свитан связывает это с внешним политическим давлением на украинское военное руководство.

Интересно! Ранее Свитан также подчеркнул, что Дональд Трамп действует исключительно вв сфере бизнеса, связанных с российскими нефтяными компаниями.

Прекращение атак на НПЗ позволило России приступить к восстановлению своей базовой экономической отрасли и вновь получать масштабные финансовые вливания от нефтедолларов.

Недавние успешные удары по дата-центрам Федеральной налоговой службы России в Нижегородской области являются позитивным шагом, который дестабилизирует внутреннюю экономическую ситуацию в России.

Однако эксперт подчеркивает: уничтожение суперкомпьютеров не способно нанести России стратегическое поражение. Единственный способ критически ослабить агрессора – это методичное уничтожение нефтеперерабатывающих мощностей. Возобновление этих ударов должно стать абсолютным приоритетом для украинского командования.

Более того, Украина уже делала трехдневную паузу в нанесении ударов по НПЗ страны-агрессора. 15 октября Владимир Зеленскийснял запрет, отметив, что в течение этих дней Россия продолжала наносить удары по украинской энергосистеме и убивать мирных жителей.

Как нашей стране дешево и эффективно закрыть небо?

В контексте защиты от новых российских угроз, таких какудешевленная крылатая ракета "Филин" (дальность до 1200 км, скорость 800 км/ч), "Свитан" предлагает вернуться к проверенным временем решениям. Вместо дорогостоящих западных систем для борьбы с подобными целями идеально подходят зенитно-ракетные комплексы малой дальности.

Эксперт выделяет два основных комплекса:

Советская "Оса": система, разработанная 50 лет назад, способна эффективно уничтожать низколетящие и малоскоростные цели на дальности 10–12 км и высоте до 5–6 км. Украинское КБ "Луч" уже начало производство ракет РК-19, которые являются современными аналогами старых боеприпасов 9М33, что решает проблему дефицита расходных материалов;

система, разработанная 50 лет назад, способна эффективно уничтожать низколетящие и малоскоростные цели на дальности 10–12 км и высоте до 5–6 км. Украинское КБ "Луч" уже начало производство ракет РК-19, которые являются современными аналогами старых боеприпасов 9М33, что решает проблему дефицита расходных материалов; Франко-финский Crotale (Ito90М): мобильный комплекс на базе вездехода Sisu, оснащенный восемью ракетами с радиокомандным управлением. Радар обнаруживает цели на расстоянии 20 км, а ракеты со скоростью более 3 Махов гарантированно уничтожают любые дроны, УАБы или крылатые ракеты в радиусе 10 км.

Главное преимущество этих систем – их автономность. Они не требуют спутниковой связи, а радиокомандное управление делает ракеты дешевыми в производстве. "Свитан" подчеркивает необходимость создания сплошной барьерной системы ПВО вдоль всей линии фронта (около 2 тысяч км). Для этого необходимо развернуть около 200 таких мобильных комплексов, которые сформируют несколько линий защиты и физически не пропустят российские дроны и эрзац-ракеты вглубь страны.

В то же время, если проблему дронов и крылатых ракет можно решить с помощью комплексов малой дальности, то защита от баллистических ракет остается самым слабым местом Украины . Имеющиеся западные системы покрывают лишь около 5% территории.

По словам Свитана, единственным действенным механизмом противодействия является стратегия "иранской защиты" – наличие собственного мощного арсенала баллистических ракет, способных наносить удары по столице врага.

Эксперт отмечает, что Украина имеет все возможности для быстрого развертывания производства оперативно-тактического комплекса "Грим-2". При наличии готовой документации и пусковых установок серийный выпуск ракет можно наладить за 3–4 месяца. Кроме того, ожидается появление британских прототипов гиперзвуковых баллистических ракет, разработанных специально для нужд Украины.