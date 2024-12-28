Работники ТЦК проверяют документы у мужчин на горнолыжных курортах Прикарпатья

На горнолыжных курортах Прикарпатья работники ТЦК проводят мероприятия оповещения. У военнообязанных мужчин проверяют документы, а также, при необходимости, вручают повестки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет ивано-франковского областного телеканала "Галичина".

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Как работники ТЦК осуществляют мероприятия оповещения в Буковеле

Спикер Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк рассказал журналистам, что информация, что в горнолыжных курортах не проводят мероприятий по оповещению, а также не проверяют документов у военнообязанных мужчин – не соответствует действительности.

Он пояснил, что работники ТЦК работают по всей Ивано-Франковской области, в том числе и на известных местах отдыха локациях.

По словам спикера ОТЦК, на Прикарпатье функционируют как стационарные блокпосты, так и мобильные группы оповещения. Они совместно с полицейскими проверяют документы у мужчин призывного возраста.

Относительно Буковеля Дмитрий Бойканюк отметил, что в большей степени на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области находятся военнообязанные лица, которые имеют право на отсрочку, или те, что являются забронированными, согласно действующему законодательству. Также там отдыхают действующие военнослужащие, которые находятся в отпуске, на лечении или реабилитации.

К слову, первый заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк анонсировал, что сейчас разрабатывается вариант кардинального реформирования ТЦК. В первую очередь должны изменить факт того, кому именно подчиняются территориальные центры комплектования.