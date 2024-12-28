Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет івано-франківського обласного телеканалу "Галичина".

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Як працівники ТЦК здійснюють заходи оповіщення у Буковелі

Речник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Дмитро Бойканюк розповів журналістам, що інформація, що в гірськолижних курортах не проводять заходів з оповіщення, а також не перевіряють документів у військовозобов'язаних чоловіків – не відповідає дійсності.

Він пояснив, що працівники ТЦК працюють по всій Івано-Франківській області, зокрема, й на відомих відпочинкових локаціях.

За словами речника ОТЦК, на Прикарпатті функціонують як стаціонарні блокпости, так і мобільні групи оповіщення. Вони спільно з поліцейськими перевіряють документи у чоловіків призовного віку.

Стосовно Буковелю Дмитро Бойканюк зазначив, що більшою мірою на гірськолижних курортах Івано-Франківщини перебувають військовозобов'язані особи, які мають право на відстрочку, або ті, що є заброньованими, згідно з чинним законодавством. Також там відпочивають чинні військовослужбовці, які перебувають у відпустці, на лікуванні або ж реабілітації.

До слова, перший заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк анонсував, що наразі розробляється варіант кардинального реформування ТЦК. У першу чергу мають змінити факт того, кому саме підпорядковуються територіальні центри комплектувань.