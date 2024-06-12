Уже есть 3 исторических случая: в чем особенность работы украинских беспилотников

В Украине появились Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, которые будут заниматься решением всех задач, связанными с дронами и ударными беспилотниками. Создание такого войска помогает Украине творить исторические события и наносить врагу огромный ущерб.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что украинские беспилотники могут преодолевать очень большое расстояние в глубь России, а последние события свидетельствуют о важности создания Сил беспилотных систем. Хотя Россия имеет мощные РЛС, помощь Европы существенно изменит ситуацию.

Творят историю

По словам Черника, собственными беспилотными системами Украина создала исторические события: украинские беспилотники в декабре 2022 года атаковали на аэродроме в Энгельсе стратегические бомбардировщики ядерной триады, также они поразили радиоэлектронные станции стратегического значения (они вычисляли баллистические пуски, это системы "Контейнер" и "Воронеж-М"). Недавно наши беспилотники поразили самолеты "5 поколения" Су-57, которые считаются едва ли не лучшими в России.

Это на самом деле беспрецедентные вещи, сделаны с помощью относительно дешевых беспилотников, а потери у россиян есть на сотни миллионов долларов. Это что-то очень серьезное и мощное. Надо ли было создавать новый род войск? Безусловно,

– отметил военный эксперт.

Однако следует понимать, что беспилотники, по словам Черника, никогда полноценно не заменят авиацию и артиллерию, поэтому к оценке нового войска нужно подойти разумно и сбалансировано.

Особенность работы украинских беспилотников

Военный эксперт рассказал, что украинские беспилотники могут наносить сильные потери России и являются конкурентными. Например, недавно украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров для атаки на российскую радиолокационную станцию.

Однако россияне имеют достаточно мощную радиоэлектронную борьбу, они имеют комплексы, которые могут работать на 5000 километров, например, комплекс "Мурманск". Россия сейчас имеет немного более мощные технологии.

Радиополотно, соткано вокруг нас в абсолютном выражении. Это едва ли не самая сложная часть физики, которая имеет параметры бесконечности. Здесь будет вопрос исключительно в части скорости игры интеллекта и микроэлектроники. Я здесь имею определенный оптимизм, потому что все же большое евроатлантическое пространство имеет больший потенциал в той части, чем Россия,

– отметил Черник.

Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины: коротко