Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що українські безпілотники можуть долати дуже велику відстань в глиб Росії, а останні події свідчать про важливість створення Сил безпілотних систем. Хоча Росія має потужні РЛС, допомога Європи суттєво змінить ситуацію.

Творять історію

За словами Черника, власними безпілотними системами Україна створила історичні події: українські безпілотники у грудні 2022 року атакували на аеродромі в Енгельсі стратегічні бомбардувальники ядерної тріади, також вони вразили радіоелектронні станції стратегічного значення (вони обчисляли балістичні пуски, це системи "Контейнер" та "Воронеж-М"). Нещодавно наші безпілотники вразили літаки "5 покоління" Су-57, які вважаються чи не найкращими в Росії.

Це насправді безпрецедентні речі, зроблені за допомогою відносно дешевих безпілотників, а втрати в росіян є на сотні мільйонів доларів. Це щось дуже серйозне та потужне. Чи треба було створювати новий рід військ? Беззаперечно,

– зазначив військовий експерт.

Однак варто розуміти, що безпілотники, за словами Черника, ніколи повноцінно не замінять авіацію та артилерію, тому до оцінки нового війська потрібно підійти розумно та збалансовано.

Особливість роботи українських безпілотників

Військовий експерт розповів, що українські безпілотники можуть завдавати сильних втрат Росії та є конкурентними. Для прикладу, нещодавно український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів для атаки на російську радіолокаційну станцію.

Однак росіяни мають досить потужну радіоелектронну боротьбу, вони мають комплекси, які можуть працювати на 5000 кілометрів, наприклад, комплекс "Мурманск". Росія зараз має трішки потужніші технології.

Радіополотно, зіткане навколо нас в абсолютному вираженні. Це чи не найскладніша частина фізики, яка має параметри нескінченності. Тут буде питання виключно в частині швидкості гри інтелекту та мікроелектроніки. Я тут маю певний оптимізм, бо все ж великий євроатлантичний простір має більший потенціал у тій частині, ніж Росія,

– зауважив Черник.

Сил безпілотних систем Збройних Сил України: коротко