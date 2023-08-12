У Зеленского объяснили, почему "зерновой коридор" заработает без России

Украина активно ведет работу по интеграции морских портов для обеспечения экспорта зерна. Россия заплатит своим Черноморским флотом, если будет угрожать "зерновому коридору".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, для полноценного экспорта зерна следует решить еще несколько вопросов.

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Подоляк рассказал о работе "зернового коридора"

По словам Подоляка, в случае агрессии со стороны России по "зерновому коридору" Черноморский флот и некоторые компоненты других флотов уничтожат.

Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория – это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И Президент Украины сказал очень четко: "Будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов не будет",

– заявил советник руководителя ОП.

Он добавил, что для запуска "зернового коридора" нужно решить еще 2 вопроса:

Первое – сухопутные коридоры. Они не разрешают вывозить зерно в большом объеме.

Второе – сейчас идет обсуждение возможности и подготовка судна, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и Турцией.

"Попробуем привлечь даже водный коридор", – подытожил Подоляк.

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