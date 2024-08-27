Как на самом деле работает лоббистка градостроительной "реформы" Елена Шуляк

Международные партнеры помогают Украине и дают немалые средства. Значительная часть этих средств – это деньги налогоплательщиков разных стран. Конечно, крупные застройщики хотят пролоббировать свои правила игры. Поэтому несколько лет продвигали скандальную градостроительную "реформу" 5655. То, что она несет коррупционные риски, уже сказали на уровне Европарламента и свой отчет дала Еврокомиссия.

Иллюзия прозрачности

Лоббисты запустили дезинформационную волну, которая направлена на доноров. Цель очень проста: те общественные организации и эксперты, которые препятствуют внедрять непрозрачные правила – должны быть дискредитированы. Это план-минимум, а как максимум у них должны забрать финансирование. Без ресурсов им будет труднее объединять экспертную среду и разрабатывать альтернативные правила.

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Такая деятельность некоторых политиков может действительно влиять на решение партнеров по финансированию того или иного проекта. Участвуют в этой дискредитационной кампании бывший вице-премьер Александр Кубраков и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

После отставки Кубракова, появился законопроект, который он оставил нам всем в наследство – "Об основах восстановления Украины". Именно его сейчас обсуждают в формате публичных консультаций под эгидой доноров. Курирует этот процесс – Шуляк, председатель профильного комитета.

Наша общественная инициатива уже анализировала этот проект, он не решает коррупционные риски при восстановлении. Это попытка продвинуть то, что не удалось во время градостроительной "реформы", которую не подписал президент. Кстати, Владимир Зеленский отметил, что это было его личное решение.

Здесь надо напомнить, что лоббисты пытались провести эти же правила игры через правительство, где не надо подпись президента. Никого не останавливало то, что постановления-клоны дублировали по сути 5655. Негативные выводы НАПК, как правило, здесь не очень интересуют тех, кто лоббирует правила игры для крупных застройщиков.

Но если 5655 лоббировали по-тихому и на заседание комитета не просто никто не попал, а в придачу ко всему исчезли стенограммы, то сейчас "проект-завещание" от Кубракова обсуждают. Это даст донорам больше уверенности, что вроде все же происходит прозрачно и есть поддержка.

Здесь нельзя не вспомнить, что и Шуляк, и Кубраков очень хорошо знают, как работают доноры, потому что они сами – выходцы из общественного сектора. Есть некое BRDO (Офис эффективного регулирования). Кстати, их бывшие коллеги из BRDO оказались очень кстати для Шуляка и Кубракова и публично поддержали 5655.





Часть графика BRDO в поддержку градостроительной "реформы" 5655, которая содержит коррупционные риски / Скриншот автора

Более того, из-за такой позиции BRDO в коалиции общественных организаций RISE Ukraine не было единой позиции по этому вопросу. Поэтому и не было коллективного заявления. Так по сути в решающий момент, когда надо было всем одновременно выступить против того, что имеет признаки картельного сговора, коллективное заявление эта коалиция сделать не смогла.

То есть здесь лоббисты больших интересов сработали довольно успешно. Заблокировали силу и синергию общественного сектора. Останавливать такие правила пришлось на уровне Европарламента и Еврокомиссии. Поэтому доноры должны понимать, что в общественном секторе есть те, кто работает не на усиление государственных правительственных политик, а на усиление вполне конкретных бизнес-интересов.

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Зато на правительственном домене сделали целый отдельный сайт pro5655.gov.ua, на котором все экспертные замечания разместили в рубрику "Мифы о 5655".



Снимок экрана сайта pro5655.gov.ua / Скриншот автора

Попытки протащить постановления-клоны через правительство провалились. Сейчас идет попытка провести через публичные консультации очередное детище Кубракова – законодательную инициативу "Об основах восстановления Украины". И вот возникает вопрос, как оценивают здесь экспертизу тех, кто доказал ее уровень десятилетиями.

Как на самом деле продолжаются обсуждения?

Одним из экспертов, который участвует в обсуждении законодательной инициативы, является Анатолий Ткачук. Это глава Института гражданского общества, известный эксперт, один из отцов и идеологов децентрализации в Украине, который является автором десятков статей аналитического издания "Зеркало недели". Он сейчас формирует основы региональной политики, чего не сделало министерство за последние 5 лет.

Напомню, что Институт выходил с заявлением о давлении со стороны Министерства восстановления. Давили в то время, когда в правительстве был Кубраков. Институт отметил, что один из их проектов потерял финансирование "Говерлы" (USAID) из-за политического давления.

Аналогичная история возникла у рабочей группы, которая в парламенте работает над разработкой градостроительного кодекса. Народный депутат Анна Бондарь ("Слуга народа") заявила, что Кубраков лично обращался к послу США, чтобы прекратить финансирование разработки альтернативы 5655. Потеря финансирования в обоих случаях – это следствие системной дезинформации партнеров со стороны лоббистов.

Так вот, при обсуждении, где должна быть слаженная работа и анализ того, что говорили на публичных консультациях, а не обсуждение персоналий участников дискуссий, Шуляк интересует:

– У кого был Ткачук?

Народный депутат сразу дает свой вердикт:

– Мутит воду... Плохо очень себя вел?

Примечательно, что Шуляк в рабочем чате ответили, что не только Ткачук имел такую позицию, и с этим надо считаться:

– Коллеги, относительно Анатолия (Ткачука – 24 Канал). Вижу, что не только он имеет такое мнение. Было бы хорошо проработать его вопрос, чтобы отреагировать. Может приобщить его к обсуждению?



Отрывки из переписки Шуляк в рабочем чате по обсуждению проекта "Об основах восстановления Украины". Эту информацию "Игла" получила от приближенного к Шуляк лица

И дальше Шуляк вот что пишет в рабочем чате:

– Это такая у них работа (речь о Ткачуке и том, кто также поддержал его позицию при обсуждении). Его USAID отлучил от финансирования за неэтичное поведение. Поэтому он так себя ведет. Назвал команду министерства восстановления "слайдодрочерами". Извините. Публично.

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Донорам, конечно, потом покажут красивые слайды презентаций, как прошло обсуждение, и в выступлении будут употреблять слова: "привлечение", "демократия" и т. д. На сайте "Слуги народа" уже можно прочитать прямую речь Елены Шуляк о том, что "каждое ваше предложение, каждое мнение будет очень важным...".



Отчет о консультации на сайте "Слуги народа" / Скриншот автора

И здесь вопрос, действительно ли учтут те риски, на которых отмечают эксперты, в частности риски описала и общественная инициатива "Игла", и Институт гражданского общества?

Участником обсуждения законопроекта является и бывшая заместитель Кубракова из министерства – Александра Азархина. Она, конечно, разделяет тот уровень ценностей и принципов, что и вся команда Шуляк, которая тянула 5655, а теперь лоббирует те же правила, просто другим способом.

Понятно, что теперь лоббисты делают красивые слайды и пытаются создать вокруг себя идентичность "вотчдогов восстановления". Даже дают советы медиа, которые останавливают лоббистов интересов крупных застройщиков.



Азархина дает советы медиа / Скриншот из поста Ткачука

По сути мониторинговую функцию хотят выполнять те, кто является лоббистами непрозрачных правил игры, которые на руку крупным застройщикам. Довольно исчерпывающе все это прокомментировал Олег Левченко, на фейсбук-странице которого указано, что он работает в частности в USAID Economic Resilience Activity.



Комментарий Олега Левченко / Скриншот автора

Левченко в своем комментарии об Автодоре вспоминает неслучайно. Азархина во время работы в должности директора Команды поддержки реформ при Укравтодоре принимала участие в организации и внедрении систем E-Road.

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Лоббизм интересов картеля

Похоже, Шуляк, Азархина и тот же Кубраков решили, что и дальше смогут распространять фейки о тех, кто противодействует тому, что имеет признаки картельного сговора, и дезинформировать доноров и послов.

Они пользуются тем, что год назад произошла ротация послов G-7. Предыдущие послы имели многолетний опыт работы до полномасштабного вторжения, знали общественный сектор и сообщество СМИ, коммуницировали с представителями органов местного самоуправления. Ротация вполне естественна в дипломатическом секторе. Но во времена войны она не прошла так, как проходит обычно в мирное время.

В условиях войны в первую очередь двери открыты для представителей центральной власти, в частности чиновников и председателя партии "Слуга народа". Это вполне закономерно, но здесь есть свой большой минус. Те, кто приехал, не имеют полного представления, что председатель правящей партии может в политической системе не быть сильной фигурой. Ее держат во главе бренда не потому, что она хороший партийный менеджер или лидер, а потому, что после победы бренд "Слуги народа" президенту будет не нужен. И никому председательство в партии не надо было. Именно поэтому Шуляк по-тихому переизбрали на эту должность в конце прошлого года. А Банковая готовит уже давно новый проект. Поэтому Шуляк – это всего лишь глава названия партии "Слуга народа". Партийного строительства не было и нет.

Все, что имеет общественный интерес, и что пытаются скрыть, рано или поздно становится публичным. И будут известны все имена тех, кто участвовал в этом безценностном лоббизме интересов картеля во время войны.

А когда за границей кто-то вас спросит, как вы боретесь с коррупцией в Украине и куда идут наши налоги, – рассказывайте им именно эту историю. Она очень показательна.