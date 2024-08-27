Ілюзія прозорості

Лобісти запустили дезінформаційну хвилю, яка спрямована на донорів. Мета дуже проста: ті громадські організації та експерти, які перешкоджають впроваджувати непрозорі правила – мають бути дискредитовані. Це план-мінімум, а як максимум у них мають забрати фінансування. Без ресурсів їм буде важче гуртувати експертне середовище й розробляти альтернативні правила.

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Така діяльність деяких політиків може дійсно впливати на рішення партнерів щодо фінансування того чи іншого проєкту. Беруть участь у цій дискредитаційні кампанії колишній віцепрем'єр Олександр Кубраков і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Після відставки Кубракова, з'явився законопроєкт, який він залишив нам всім у спадок – "Про засади відновлення України". Саме його зараз обговорюють у форматі публічних консультацій під егідою донорів. Курує цей процес – Шуляк, голова профільного комітету.

Наша громадська ініціатива вже аналізувала цей проєкт, він не вирішує корупційні ризики під час відбудови. Це спроба просунути те, що не вдалося під час містобудівної "реформи", яку не підписав президент. До речі, Володимир Зеленський наголосив, що це було його особисте рішення.

Тут треба нагадати, що лобісти намагалися провести ці ж правила гри через уряд, де не треба підпис президента. Нікого не зупиняло то, що постанови-клони дублювали по суті 5655. Негативні висновки НАЗК, як правило, тут не дуже цікавлять тих, хто лобіює правила гри для великих забудовників.

Але якщо 5655 лобіювали по-тихому і на засідання комітету не просто ніхто не потрапив, а на додачу до всього зникли стенограми, то зараз "проєкт-заповіт" від Кубракова обговорюють. Це дасть донорам більше впевненості, що ніби все ж відбувається прозоро і є підтримка.

Тут не можна не згадати, що і Шуляк, і Кубраков дуже добре знають, як працюють донори, бо вони самі – вихідні з громадського сектору. Є таке собі BRDO (Офіс ефективного регулювання). До речі, їхні колишні колеги з BRDO виявилися дуже помічники для Шуляк і Кубракова і публічно підтримали 5655.





Частина графіки BRDO на підтримку містобудівної "реформи" 5655, яка містить корупційні ризики / Cкриншот авторки

Ба більше, через таку позицію BRDO у коаліції громадських організацій RISE Ukraine не було єдиної позиції щодо цього питання. Тому й не було колективної заяви. Так по суті у вирішальний момент, коли треба було всім одночасно виступити проти того, що має ознаки картельної змови, колективну заяву ця коаліція зробити не змогла.

Тобто тут лобісти великих інтересів спрацювали доволі успішно. Заблокували силу і синергію громадського сектору. Зупиняти такі правила довелося на рівні Європарламенту та Єврокомісії. Тому донори мають розуміти, що у громадському секторі є ті, хто працює не на посилення державних урядових політик, а на посилення цілком конкретних бізнес-інтересів.

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Зате на урядовому домені зробили цілий окремий сайт pro5655.gov.ua, на якому всі експертні зауваження розмістили у рубрику "Міфи про 5655".



Знімок екрана сайту pro5655.gov.ua / Скриншот авторки

Спроби протягнути постанови-клони через уряд провалилися. Зараз триває спроба провести через публічні консультації чергове дітище Кубракова – законодавчу ініціативу "Про засади відновлення України". І от постає питання, як оцінюють тут експертизу тих, хто довів її рівень десятиліттями.

Як насправді тривають обговорення?

Одним з експертів, який бере участь в обговоренні законодавчої ініціативи, є Анатолій Ткачук. Це очільник Інституту громадянського суспільства, знаний експерт, один із батьків та ідеологів децентралізації в Україні, який є автором десятків статей аналітичного видання "Дзеркало тижня". Він наразі формує засади регіональної політики, чого не зробило міністерство за останні 5 років.

Нагадаю, що Інститут виходив із заявою про тиск з боку Міністерства відновлення. Тисли в той час, коли в уряді був Кубраков. Інститут наголосив, що один з їхніх проєктів втратив фінансування "Говерли" (USAID) через політичний тиск.

Аналогічна історія виникла в робочої групи, яка у парламенті працює над розробкою містобудівного кодексу. Народна депутатка Ганна Бондар ("Слуга народу") заявила, що Кубраков особисто звертався до посла США, аби припинити фінансування розробки альтернативи 5655. Втрата фінансування в обох випадках – це наслідок системної дезінформації партнерів з боку лобістів.

Так от, під час обговорення, де має бути злагоджена робота і аналіз того, що говорили на публічних консультаціях, а не обговорення персоналій учасників дискусій, Шуляк цікавить:

– В кого був Ткачук?

Народна депутатка одразу дає свій вердикт:

– Мутить воду… Погано дуже себе поводив?

Примітно, що Шуляк у робочому чаті відповіли, що не лише Ткачук мав таку позицію, і з цим треба рахуватися:

– Колеги, щодо Анатолія (Ткачука – 24 Канал). Бачу, що не тільки він має таку думку. Було б добре пропрацювати його питання, щоб відреагувати. Може долучити його до обговорення?



Уривки з переписки Шуляк у робочому чаті щодо обговорення проєкту "Про засади відновлення України". Цю інформацію "Голка" отримала від наближеної до Шуляк особи

І далі Шуляк ось що пише в робочому чаті:

– Це така в них робота (мова про Ткачука і того, хто також підтримав його позицію під час обговорення). Його USAID відлучив від фінансування за неетичну поведінку. Тому він так себе поводить. Назвав команду міністерства відновлення "слайдодрочерами". Вибачте. Публічно.

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Донорам, звісно, потім покажуть гарні слайди презентацій, як пройшло обговорення, і у виступі будуть вживати слова: "залучення", "демократія" і т. д. На сайті "Слуги народу" вже можна прочитати пряму мову Олени Шуляк про те, що "кожна ваша пропозиція, кожна думка буде дуже важливою…".



Звіт про консультацію на сайті "Слуги народу" / Скриншот авторки

І тут питання, чи дійсно врахують ті ризики, на яких наголошують експерти, зокрема ризики описала і громадська ініціатива "Голка", і Інститут громадянського суспільства?

Учасником обговорення законопроєкту є і колишня заступниця Кубракова з міністерства – Олександра Азархіна. Вона, звісно, поділяє той рівень цінностей і принципів, що і вся команда Шуляк, яка тягнула 5655, а тепер лобіює ті ж правила, просто в інший спосіб.

Зрозуміло, що тепер лобісти роблять гарні слайди і намагаються створити довкола себе ідентичність "вотчдогів відновлення". Навіть дають поради медіа, які зупиняють лобістів інтересів великих забудовників.



Азархіна дає поради медіа / Скриншот з поста Ткачука

По суті моніторингову функцію хочуть виконувати ті, хто є лобістами непрозорих правил гри, які на руку великим забудовникам. Доволі вичерпно все це прокоментував Олег Левченко, на фейсбук-сторінці якого зазначено, що він працює зокрема в USAID Economic Resilience Activity.



Коментар Олега Левченка / Скриншот авторки

Левченко у своєму коментарі про Автодор згадує не випадково. Азархіна під час роботи на посаді директорки Команди підтримки реформ при Укравтодорі брала участь в організації та впровадженні систем E-Road.

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Лобізм інтересів картелю

Схоже, Шуляк, Азархіна і той таки Кубраков вирішили, що і далі зможуть поширювати фейки про тих, хто протидіє тому, що має ознаки картельної змови, та дезінформувати донорів і послів.

Вони користуються тим, що рік тому відбулася ротація послів G-7. Попередні посли мали кількарічний досвід роботи до повномасштабного вторгнення, знали громадський сектор і спільноту ЗМІ, комунікували з представниками органів місцевого самоврядування. Ротація цілком природна в дипломатичному секторі. Але у часи війни вона не пройшла так, як проходить зазвичай у мирний час.

В умовах війни найперше двері відкриті для представників центральної влади, зокрема урядовців та голови партії "Слуга народу". Це цілком закономірно, але тут є свій великий мінус. Ті, хто приїхав, не мають повного уявлення, що голова панівної партії може в політичній системі не бути сильною фігурою. Її тримають на чолі бренду не тому, що вона гарний партійний менеджер чи лідер, а тому, що після перемоги бренд "Слуги народу" президенту буде не треба. І нікому головування у партії не треба було. Саме тому Шуляк по-тихому переобрали на цю посаду наприкінці минулого року. А Банкова готує вже давно новий проєкт. Тому Шуляк – це всього лише голова назви партії "Слуга народу". Партійного будівництва не було і немає.

Усе, що має суспільний інтерес, і що намагаються приховати, рано чи пізно стає публічним. І будуть відомі всі імена тих, хто брав участь у цьому безціннісному лобізмі інтересів картелю під час війни.

А коли за кордоном хтось вас запитає, як ви боретеся з корупцією в Україні і куди йдуть наші податки – розказуйте їм саме цю історію. Вона дуже показова.