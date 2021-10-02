Работает мощно, олигархи и предатели чувствуют давление, – Зеленский о СНБО

Президент Владимир Зеленский заявил, что появление СНБО в Украине очень важно. По его словам, этот орган заработал мощно.

Глава государства отметил, что Совет национальной безопасности и обороны постоянно давит и препятствует работе финансовых групп, олигархов и предателей страны.

Читайте также СНБО уже разработал систему мониторинга за людьми, которых признают олигархами

Владимир Зеленский убежден в том, что общество также положительно оценивает работу органа.

Важно, что у нас появилось СНБО, этот орган заработал мощно. Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый день чувствует давление. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место,

– сказал президент.

Прошлое заседание СНБО

Последний раз СНБО собирался 17 сентября, во время заседания приняли новый пакет санкций.

Более 80 человек оказались в санкционном списке из-за выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Еще 7 – попали под ограничения из-за отравления Алексея Навального.

Мы уверены, что на этих территориях (ОРДЛО – 24 канал) Россия не имеет права проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели, они будут под санкциями нашей страны,

– сказал на брифинге Алексей Данилов.

По его словам, процесс выявления преступников продолжается. Иностранцы, которые, участвуют в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под ограничения.

За отравление Навального

Алексей Данилов добавил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 7 сотрудников ФСБ.

Как установило ведомство, они непосредственно имели отношение к организации отравления Алексея Навального.

Другие заседания СНБО: кратко

СНБО 18 июня ввела персональные санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Тогда и утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

После этого заседание состоялось 23 июня, поводом стала угроза распространения штамма Дельта.

Совет национальной безопасности и обороны собрался в пятницу, 16 июля. Обсудили вопросы санкционной политики, создание системы мониторинга за олигархами и усиление карантина.