"Работайте, соколики": в сети показали работу украинских Су-25 в небе Донбасса
Источник:телеграмм-канал ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS
Украинские защитники и защитницы не покладая рук уничтожают российских оккупантов и их технику. Таким образом, они приближают нашу победу.
ВСУ продолжают уничтожать врага
В частности, Вооруженные Силы проводят операции по ликвидации врага и на Донбассе. Сегодня в сети появилось видео, на котором наши Су-25 BBC уничтожили российскую технику в небе Донбасса.
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"Наши Су-25 ВВС в небе Донбасса" , – подписали видео.
На опубликованных кадрах воздушные силы Украины устроили настоящий фейерверк с участием россиян. Предлагаем посмотреть этот момент и вам!
Работа украинских Су-25 в небе Донбасса: смотрите видео
Свежие потери русской армии
Каждый день на украинской земле российская армия терпит немалые потери. По состоянию на 27 мая украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов . Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Да, потери врага составляют:
- личного состава – около 29 750 человек;
- танков – 1 322 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
- артиллерийских систем – 623 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 201 единица;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
- крылатых ракет – 115 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
При этом следует помнить, что цифры ориентировочные. Активные боевые действия продолжаются ежеминутно, поэтому назвать точное количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники просто невозможно. Впрочем, это не может не радовать, ведь убитых захватчиков может быть гораздо больше.
Поражения кафиров: последние новости
- Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на Востоке. Только за сутки 26 мая они уничтожили немало вражеской техники и самих кафиров. В частности, им удалось ликвидировать 87 штук личного состава.
- В тот же день Вооруженные Силы Украины на Донбассе отразили 12 атак врага . Кафиры потеряли танк и много другой техники.
- 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" ликвидировала многие российские техники. Они сообщили об уничтожении 5 вражеских танков , 4 БМП и БТР.
- Воздушные силы ВСУ также не перестают выбивать врага с нашего неба. Один из российских боеприпасов на Луганском направлении смогли сбить служащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил. Это была ракета класса "воздух-поверхность" Х-59. Избиение такого "летального аппарата" действительно спасло жизнь не менее нескольких наших воинов.
- Не перестает удивлять и 24 ОМБр имени короля Даниила из Львовской области. На этот раз бригада захватила российский танк Т-72Б . Теперь он служит ВСУ и успешно уничтожает предыдущих владельцев.
- Российские захватчики постоянно пытаются обстреливать населенные пункты Северодонецка из минометов. Впрочем, сегодня воины Сил специальных операций ВСУ не позволили им это сделать. уничтожили еще одну партию "200-х" .
- Также 27 мая украинский пилот на истребителе Миг-29 ликвидировал очередной российский истребитель СУ-35 над Херсонщиной.
Важно – о ситуации на фронте 27 мая в оперативной сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео