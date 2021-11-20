Работают, чтобы не допустить вторжения России в Украину, – NYT о действиях США и Европы

США и Евросоюз работают над тем, чтобы разработать план действий в случае российского вторжения в Украину. Прежде всего речь идет о введении санкций на секторы экономики России.

Издание сообщило, что Штаты не считают, будто Россия блефует. Американские аналитики заявили, что Путин рассматривает несколько следующих месяцев как благоприятные для своих действий.

Читайте также Сенатор США предложил санкции в случае вторжения России в Украину, – СМИ

США и ЕС разрабатывают санкции против России

Чиновники США заявили, что Кремль еще не решил, что будет делать с войсками, которые собрали возле границы Украины. Предварительно известно, что:

директор Нацразведки США Эврил Гейнс, посетив Брюссель, рассказала послам НАТО разведданные Штатов относительно возможного военного вторжения России в Украину;

США обмениваются с Украиной разведывательной информацией;

19 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил с главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным об "обеспокоенности активностью России в регионе".

Американские чиновники намерены разработать план действий для США и Европы в случае, если Россия прибегнет к военной агрессии против Украины. Речь идет, в частности, о возможности наложения санкций на те сектора российской экономики, которые еще не попали под них,

– говорится в сообщении.

Так как разведки США и Великобритании заявили, что они все больше убеждаются, что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий:

"чтобы взять под контроль большую часть Украины";

или "дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство".

Кроме того, издание сообщило, что нынешнее наращивание Россией войск масштабнее, в отличие от весеннего, и включает более сложное вооружение.

Издание пишет, что Россия направила дополнительные войска в Крым, на мыс Опук, а также развернула их вблизи российского города Павловск в Воронежской области. Согласно докладу Центра стратегических и международных исследований, российские танки, гаубицы и баллистические ракеты малой дальности "Искандер" находятся на расстоянии удара от украинской границы.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд заявил, что одновременными и неслучайными являются:

миграционный кризис на польско-белорусской границе;

наращивание российских войск на границе с Украиной.

Таунсенд объяснил, что, по его мнению, Путин "очень быстрый" и любит вещи, которые отвлекают внимание: "Это играет ему на руку. Все внимание приковано к белорусской границе. А тем временем он собирает то, что, по его мнению, может понадобиться, для продвижения в Украину".

Мы должны быть готовы к жестоким действиям. Нам не надо что-то бомбить. Но мы должны быть разумными в том, как показываем наши военные возможности,

– заверил Таунсенд.

Американские чиновники предупредили Россию, что использование сил для запугивания Украины или захвата новых территорий является неприемлемым и вызовет сильную реакцию Запада.

Обострение ситуации у границы Украины: основное

Сенатор США, демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США. Она касается введения санкций против России в случае вторжения в Украину.