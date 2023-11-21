"Есть цели важные, а есть прикольные": как пилоты дронов из батальона SIGNUM "палят" оккупантов

Пилоты FPV-дронов из подразделения SIGNUM показали свою работу на Бахмутском направлении. Они отрабатывают как по бронированной технике окупантов, так и по мотоциклам или гаубицам.

В новом видео проекта "Украинский Свидетель" журналисты показали важный вклад операторов дронов в победу. Они могли увидеть, как происходит управление БпЛА, поиск цели и поражения.

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Как проходит работа пилотов

Пилоты дронов из добровольческого батальона SIGNUM за месяц поражают около 110 целей. Военные жгут технику оккупантов: КАМАЗы, бронированные машины, легкую технику, артиллерию и т.д. Впечатляют и автомобили – никогда не знаешь, не едет ли в нем кто-то важный. Иногда они передают координаты целой артиллерии.

Военные разделяют цели на важные цели, или же прикольные. Если говорить о прикольных целях, это может быть, например, квадроцикл или мотоцикл. Важные же говорят за себя.

К примеру, важная цель – это когда наши ребята хотели отработать "Хаймарсом" по САУ (самоходная артиллерийская установка – 24 Канал) и по гаубице. Обе цели были далеко. Мы поразили их дроном и сэкономили ребятам ракеты для РСЗО,

– объяснил боец батальона "Турист".

Бойцы SIGNUM отрабатывают по враждебным целям / Украинский свидетель

Однако управление дронами требует незаурядного психологического ресурса. Как рассказывает служащий с позывным "Скаут", ему сначала нравилось, был адреналин, но за полгода работы он чувствует, что не вывозит. Однако это не выгорание, ведь там есть время для отдыха. Когда они "изголодались", то возвращаются к важной работе.

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