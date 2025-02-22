Работали всю ночь: в ОП уточнили, подпишут ли сегодня с США соглашение по металлам

Между Украиной и США продолжаются обсуждения соглашения по редкоземельным металлам. Однако пока в документе остаются пункты, которые вызывают вопросы.

Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Напомним, что именно отсутствие упоминаний о гарантиях и стало причиной отказа в подписании первого проекта соглашения.

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Соглашение с США по металлам до сих пор имеет определенные вопросы

Источник в Офисе президента рассказал, что команды работали прошлой ночью, до утра. Однако говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины все еще преждевременно.

С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые надо доработать,

– сказал собеседник.

К слову, Sky News пишет, что Владимир Зеленский пока что не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах. Отмечается, что в документе нет партнерства, а только односторонние обязательства Украины.

Накануне Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направила Киеву последнюю версию соглашения по редкоземельным ископаемым в четверг, 20 февраля, вечером. По его словам, модифицированная версия этого документа направлена на "исправление ситуации" между США и Украиной.