Пытки и незаконное лишение свободы: работникам ТЦК в Самборе сообщили о подозрении
Источник:ГБР
ГБР сообщило о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата. Речь идет о заместителе начальника, а также военнослужащем-водителе.
Следствие установило, что они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин. Речь идет о жителях Харькова и Кривого Рога.
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Двух мужчин пытались заставить пройти ВВК
"Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащему-водителю этого отдела", – сообщили в ГБР.
В ГБР рассказали, что жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Их задержали пограничники.
После того, как пограничники составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы, мужчин доставили в военкомат для постановки на воинский учет.
В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7,
– рассказали правоохранители.
19 сентября, как отмечает ГБР, под "присмотром" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из пострадавших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Другой мужчина получил удар в голову.
20 сентября работники ГБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим.
Избиение мужчин в ТЦК в Самборе: детали
- 20 сентября в сети появилось видео, как мужчины в военной форме жестоко избивают гражданского. В ТЦК Львовской области заявили о служебной проверке и отстранили военнослужащих, которые были на видео.
- ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств. Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона также зарегистрировала производство.
- В Офисе генпрокурора рассказали, что подозреваемые нанесли пострадавшему телесные повреждения, а также угрожали оружием. Также известно, что работников ТЦК задержали.