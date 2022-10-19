Работникам ЗАЭС, которые подпишут контракт с "Росатомом", грозит мобилизация, – Энергоатом

Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях 4 украинских областей. Кроме того, диктатор заявил о введении на них режима территориальной обороны.

Введение Путиным военного положения означает, что мужчины с оккупированных территорий могут принудительно мобилизовать в российскую армию. Мобилизация может угрожать и работникам Запорожской атомной электростанции.

Читайте также "Военное положение" от Путина: в ОП рассказали, как это повлияет на Украину

Работников ЗАЭС могут мобилизовать в российскую армию

Как сообщили в "Энергоатоме", речь идет о тех работниках ЗАЭС, которые согласились сотрудничать с россиянами. В первую очередь, это те, кто подписал или подпишет контракт с "Росатомом".

По информации источников на Запорожской АЭС, оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с "Росатомом", чтобы мобилизовать часть из них на службу в российскую армию и/или территориальную оборону,

– отметили в "Энергоатоме".

Персонал Запорожской АЭС работает под бешеным давлением

4 октября Владимир Путин подписал указ о так называемой аннексии Запорожской атомной электростанции. Российские пропагандисты написали, что Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию якобы "под управление" России.

Москва решила создать на Запорожской атомной электростанции новое российское "предприятие". Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании так называемого "федерального государственного унитарного предприятия" Запорожской АЭС.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что оккупанты оказывают "недопустимое давление" на украинский персонал.

Украина требует создать демилитаризованную зону вокруг атомной станции. Однако в Кремле цинично заявили, что не планируют уводить свои войска из ЗАЭС.

Военное положение на оккупированных территориях: что известно

Российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение в так называемых ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Указ вступает в силу 20 октября 2022 года.

Правительство Российской Федерации обязано в 3-дневный срок подать предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Диктатор призывает выпускать больше продукции для нужд так называемой "спецоперации", повысить устойчивость экономики, обеспечить антитеррористическую безопасность.

Также Путин призывает провести "мобилизационные мероприятия" на оккупированных территориях.

В рамках военного положения высшие должностные лица указанных территорий должны также "временно отселить жителей в безопасные районы". "Эвакуация жителей" временно оккупированных территорий Донбасса, Луганской области и Запорожской области не планируется, исключением станет Херсонская область.

Вас может заинтересовать – Путин объявил военное положение – зачем это России: смотрите видео