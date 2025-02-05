Работники некоторых субъектов хозяйствования смогут получить бронирование: о ком идет речь

В Украине ввели возможность бронирования во время мобилизации военнообязанных работников некоторых субъектов хозяйствования. Речь идет о теплокомпаниях, водоканалах и управлении бытовыми отходами.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня подписал Владимир Зеленский. Кроме того, президент подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

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Что известно о нововведениях

Бронирование будет происходить в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких компаний.

Введение возможности бронирования во время мобилизации, на период действия военного положения военнообязанных работников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, управления бытовыми отходами,

– говорится в документе.