Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України сьогодні підписав Володимир Зеленський. Окрім того, президент підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.

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Що відомо про нововведення

Бронювання відбуватиметься в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній.

Запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами,

– йдеться в документі.