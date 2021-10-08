Работнику охраны "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении из-за нападения на журналистов

Причастные к нападению на журналистов "Схем" продолжают получать подозрения. Одному из охранников "Укрэксимбанка" инкриминируют препятствование журналистской деятельности.

Охранник стал третьим фигурантом в этом деле. Накануне прокуратура объявила о таких же подозрениях председателю правления Евгению Мецгеру и еще одному служащему. По неподтвержденной информации им является Владимир Пикалов.

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Прокуратура выдала не одно подозрение

Один из работников службы охраны "Укрэксимбанка" получил подозрение от Голосеевской прокуратуры Киева за препятствование журналистской деятельности, применение физической силы. Вероятно, речь идет об охраннике, который помогал изымать камеры у оператора "Схем".

Кроме того, новое подозрение получил служащий, которого накануне вместе с Мецгером обвинили в том же преступлении, что и охранника. Теперь служащий фигурирует в деле о незаконном лишении свободы. Такое же подозрение получил и сам Мецгер.

Нападение на журналистов "Схем": коротко о главном

4 октября 2021 года во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, на журналистов "Схем" напали прямо в кабинете чиновника.

Причиной этого стал вопрос Кирилла Овсяного о кредите банка мужчине, который имеет бизнес в оккупированной Горловке.

У съемочной группы изъяли камеру и попытались удалить записи интервью. Однако записи восстановили.

Полиция возбудила уголовное дело и на время расследования Евгений Мецгер отстранен от должности председателя правления по собственному желанию.

Евгений Мецгер уже получил два подозрения в этом деле.

За препятствование журналистской деятельности подозреваемым грозит как минимум штраф от 3 400 до 8 500 гривен или 5 лет ограничения свободы.