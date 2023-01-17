Разговоров больше, оккупантов меньше: ВСУ подобрали российскую рацию и 9 дней слушали врага
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ подобрали рацию россиян и послушали ее. В результате разговоров оккупантов их становилось все меньше.
Эту операцию провела боевая группа К-2 54-й бригады. Рацию они смогли подобрать с помощью дрона.
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Как наши военные больше недели прослушивали и уничтожали врага
Наши военные на Северско-соледарском направлении в Донецкой области заметили в умершего россиянина рацию. Ее он в декабре 2022 года оставил после себя в "наследство" возле окопа.
К2 подумали себе, что такое добро не должно без дела лежать и запустили к тому месту дрон с веревочкой! Пришлось повозиться, но радейку таки забрать смогли,
– рассказали военные.
Впоследствии они еще 9 дней слушали секретные разговоры русских оккупантов.
"И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов", – рассказали бойцы.
Как наши бойцы получили технику врага: смотрите видео
Украинские военные объяснили, что в этой истории две составляющие успеха:
- мастерство оператора;
- знаменитое русское "головотяпство".
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что радиостанции так никто и не перепрошил, хотя этого требует протокол безопасности при потере одной рации.
Последние потери врага
- Украинские военные с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023 года ликвидировали на войне 116 тысяч 950 россиян. Только за сутки 16 января – 870 врагов.
- Теряют оккупанты и технику. Так, они смело могут отнять более 3 тысяч танков, 220 ПВО, 276 вертолетов и 286 самолетов. Подробнее читайте за ссылкой.
- Также наши бойцы в Луганской области из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв". Еще один такой повредили.