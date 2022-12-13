Чуть ли не все президенты грозились закрыть ОАСК, но до сих пор он был выгоден, – политолог

Верховная Рада проголосовала о ликвидации Окружного административного суда в Киеве. Одиозный админсуд был известен тем, что принимал проплаченные и неправомерные решения.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, спусковым крючком для проголосовавших за это решение депутатов стали санкции Госдепа США против скандального судьи ОАСК Павла Вовка.

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Политолог подчеркнул, что именно введение санкций против судьи Вовка послужило поводом для депутатов взять законодательную инициативу о ликвидации ОАСК, которая лежала долгое время в парламенте, пустить в работу и собрать голоса за ее принятие.

"Понятно, что из Офиса Президента сказали, что нужно собрать эти голоса. Это был копняк со стороны США. К сожалению, но именно после этого все заработало", – отметил он.

Политолог о закрытии ОАСК: смотрите видео

Позорная страница украинского правосудия

Саакян упомянул о том, что ОАСК называли даже "волчьей пещерой".

Это, действительно, была совершенно позорная страница не только украинского правосудия, но и политической жизни.

– подчеркнул он.

По его словам, этот суд, работавший фактически в ручном режиме, был необходим многим властям и потому они его хранили.

"С одной стороны, по поводу ОАСК высказывались последними словами, каждый президент обещал, что его ликвидирует. А с другой – оставляли его, потому что карманным этот суд был выгоден", – считает политолог.

Сейчас, по его мнению, наконец-то эта страница перевернута.

"Но не появится ли что-то вместо ОАСК – будем наблюдать, – подчеркнул Саакян.

Что известно о санкциях против скандального судьи Павла Вовка

9 декабря Госдеп США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией ввел санкции против судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка .

Все имущество судьи на американской территории и все активы будут заморожены. Согласно американскому законодательству, Павлу Вовку и его ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

Председателя ОАСК Павла Вовка и еще 11 человек подозревают в том, что они "действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия ( СРП) и создание искусственных препятствий в их работе".

Павел Волк утверждает, что введение санкций в США не стало для него сюрпризом. Он считает, что ввели их якобы по заказу украинских властей и международных структур, "которые пытаются получить контроль над судебной системой Украины". Все обвинения в коррупции скандальный судья отвергает.